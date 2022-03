Article publié le 03/03/2022 à 01:00 | Lu 123 fois Aider les seniors à faire leurs achats en ligne Aider les seniors à faire leurs achats sur Internet : comment s’y prendre ?





Les seniors utilisent de plus en plus Internet pour y acheter divers produits et services. Mais, ils ont parfois besoin d’aide pour faire leurs achats en ligne.





Aider les seniors à acheter des produits sur le Web : comment s’y prendre ?

Les seniors font parfois leurs achats sur des sites non sécurisés (sans le savoir bien évidemment) et se font arnaquer par des gens malhonnêtes et ils pullulent sur la Toile. L’idéal serait donc de leur établir une liste de boutiques en ligne fiables. Les sites connus ne présentant aucun danger. Il faudra donc les sauvegarder parmi les favoris du navigateur.



Il faudra aviser les seniors de n’utiliser que les sites web dont l’adresse commence par « https ». Pour les débutants, sachez qu’elle se trouve toujours affichée dans la barre d’URL. Les internautes n’ont pas toujours conscience de son importance, mieux vaut donc bloquer l’accès aux sites suspicieux sur son navigateur. Des applications mobiles y sont rattachées. Les notes laissées par les internautes constituent aussi d’excellentes sources d’information.



Quelques précautions à prendre !

Normalement, une boutique en ligne devrait proposer différents modes de paiement à ses consommateurs. Et ils doivent être sécurisés ! Bien entendu, l’utilisation d’une carte de crédit est à privilégier.



Les services de paiement en ligne comme PayPal, Android Pay et Apple Pay sont tout aussi sécurisés, il est donc indispensable de former les seniors concernant leurs usages. Mais bien sûr, ne jamais envoyer d’espèces, ni de chèques. A prohiber.



Certains achats en ligne ne peuvent pas être annulés facilement ; pour éviter tout désagrément, il convient de toujours lire attentivement les politiques d’annulation et de remboursement d’un site e-commerce avant de cliquer sur la confirmation de commande !



D’autre part, des frais de port sont rattachés aux services de remboursement d’une boutique en ligne. Et il est fort probable qu’un senior ignore leur existence.



L’importance d’intégrer un EPN quand on est senior

Les EPN (Espaces Publics Numériques), présents partout en France, accueillent les seniors à bras ouverts. Ils y seront accompagnés par des équipes pédagogiques. Ces nouveaux internautes peuvent ainsi se familiariser avec le monde numérique. A la fin de la formation, ils seront plus prudents et plus avisés. Et devraient pouvoir acheter des produits en ligne sans aucun danger.



Découvrez le guide complet sur



D’autre part, les seniors peuvent parfois oublier leurs mots de passe pour accéder à des services en ligne.



Pour les aider à mémoriser plusieurs MDP, deux options sont possibles :

A. Mémoriser automatiquement les accès et les MDP sur chaque site visité

B. Enregistrer les accès ainsi que les MDP sur des blocs notes (numériques ou papiers)



