Agirc-Arrco : partenaire de la tournée Big Tour

L’Agirc-Arrco, régime de retraite de 56 millions d’assurés vient de renouveler sa participation à la tournée Big Tour organisé par Bpifrance. Les conseillers « retraite » vont donc partir à la rencontre des Français dès le 5 mars 2022 et ce tout au long de l’année dans plus de 30 villes en France pour les informer sur les services proposés par le régime au cours de leur carrière et de leur retraite.

Pour rappel, le Big Tour est le festival de l'entreprise en France, de la fierté du fabriqué en France et de la mise en valeur de la richesse des territoires. Un festival porteur de sens et utile capable de susciter des vocations, de proposer des formats et des emplois.



« En complément des événements que nous organisons dans l’année pour améliorer l’information sur les services aux actifs et retraités, le Big Tour nous permet d’aller à la rencontre de centaines de milliers de Français, qui n’ont pas forcément connaissance des services et de l’accompagnement que l’Agirc-Arrco et d’autres régimes de retraite peuvent leur apporter » indique François-Xavier Selleret, Directeur général de l’Agirc-Arrco.



Et de préciser : « depuis sa première cotisation et jusqu’à la fin de sa vie, un assuré est client de l’Agirc-Arrco pendant environ 70 ans. Suivant l’âge de l’assuré et l’évolution de ses besoins, un service lui est proposé à chaque étape de sa vie personnelle et professionnelle ».



Dans un esprit détendu et ludique, les conseillers accueilleront les participants de la tournée Big Tour pour répondre à leurs questions et leur présenter l’ensemble des services proposés par le régime Agirc-Arrco aux actifs et retraités, en matière d’informations sur la retraite mais aussi d’accompagnement dans l’avancée en âge.



L’événement sera l’occasion de tester ses connaissances sur la retraite en général et d’apprendre en s’amusant, au moyen d’animations et de jeux éducatifs pour toute la famille.Le nouveau site internet “Ma Boussole aidants” créé par l’Agirc-Arrco et développé en lien avec de nombreux acteurs spécialisés sera également mis à l’honneur pour aider les aidants et leurs proches à se repérer parmi la multitude d’acteurs, de services et d’informations existantes près de chez eux.









