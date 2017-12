Article publié le 15/12/2017 à 14:31 | Lu 80 fois Agirc-Arrco : bilan des "Rendez-vous de la retraite" 2017 Les « Rendez-vous de la retraite », organisés du 20 au 25 novembre derniers dans cent villes en France par la retraite complémentaire Agirc-Arrco, ont attiré deux fois plus de visiteurs que prévu : au total, plus de 22.000 personnes ont pris part à l'événement pour s'informer sur leurs droits à la retraite.

Dans un premier temps, 21.000 personnes ont participé aux portes ouvertes organisées sur une journée et demie, les 24 et 25 novembre dans une centaine de CICAS, « satisfaites de pouvoir faire le point avec un conseiller, en face à face, sur leur propre situation » assurent les organisateurs. Et parallèlement, près de 1.200 personnes ont assisté aux réunions d'information publiques ou consulté le site internet des « Experts retraite ».



Lors de ce « rendez-vous » désormais annuel, la majorité des questions posées aux conseillers concernaient trois grandes thématiques : tout d’abord et sans trop de surprise « à quel moment pourrai-je partir à la retraite ? », ensuite « quel sera le montant de ma pension ? » et enfin, « quelles démarches entreprendre pour demander ma retraite ? ».



De nombreux actifs ont également cherché à s'informer sur les conditions d'accès au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et vérifier s'ils pouvaient en bénéficier. Dans l'ensemble, les visiteurs sont venus avec des questions précises, propres à leur parcours personnel, prenant appui pour certains, sur des résultats de simulations faites au préalable sur M@rel.



« C'est là tout l'intérêt de cette opération nationale. Aller à la rencontre des assurés, leur donner l'occasion de faire le point sur leur situation et accéder à une information personnalisée et sans intermédiaire », précise François-Xavier Selleret, Directeur général de l'Agirc-Arrco.



L'apport d'information délivré au cours de la semaine ne s'est pas limité aux régimes complémentaires. Dans la mesure où, en moyenne, un actif est amené à cotiser auprès de 3 à 4 régimes de retraite au cours de sa carrière, les questions ont été traitées dans leur globalité sur la base notamment des outils de simulation inter-régimes, mis à la disposition des actifs.



« Nous nous réjouissons du succès de cette deuxième édition, qui confirme le vif intérêt des actifs pour leur retraite », commente François-Xavier Selleret. Et de conclure : « La plupart sont ressortis des entretiens agréablement surpris par l'exhaustivité du relevé de carrière et l'accessibilité des outils de simulation en ligne. Ils leur permettent à tout moment de mesurer l'incidence de leurs choix de vie et de carrière sur l'âge de départ, la durée de cotisation et le montant de leur future pension de retraite ».



Une 3e édition des Rendez-vous de la retraite est d'ores-et-déjà programmée en 2018 !