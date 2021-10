Agirc-Arrco : augmentation de 1% des retraites complémentaires des salariés du privé

Comme pour l’ensemble des régimes de retraite, les comptes de l’Agirc-Arrco ont subi les effets de la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Après être revenu à une situation excédentaire en 2019, le résultat global de l’Agirc-Arrco a ainsi été déficitaire en 2020 de 4,1 milliards d’euros...



Cette situation exceptionnelle a remis en cause la trajectoire d’équilibre du régime définie par les partenaires sociaux (…) qui repose sur une règle d’or : maintenir constamment sur 15 ans, un niveau de réserves pour le régime au moins égal à six mois de versement de pensions.



Dans ce contexte pour le moins particulier, le conseil d’administration de l’Agirc-Arrco a exercé son devoir d’alerte auprès des partenaires sociaux.



La négociation engagée par les partenaires sociaux a débouché sur un avenant à l’accord de 2019, donnant au conseil d’administration une marge de manœuvre plus importante (+/- 0,5 point) que celle prévue initialement dans l’accord (+/-0,2 point) pour déterminer l’évolution des pensions de retraite complémentaire par rapport à l’indice des prix à la consommation.



A ce sujet, l’INSEE prévoit un taux prévisionnel de 1,5%. Compte-tenu de la situation dégradée des comptes du régime Agirc-Arrco et du contexte économique exceptionnel, le conseil d’administration de l’Agirc-Arrco a décidé d’appliquer un écart de 0,5 point inférieur au dernier taux prévisionnel soit 1% ce qui correspond à 1,2841 euro.



L’augmentation du niveau des pensions de retraite complémentaire représente un montant de 850 millions d’euros pour le régime, tout en permettant de retrouver la voie d’un retour à la trajectoire financière voulue par les partenaires sociaux dans l’accord de 2019.



L’accord prévoit un rattrapage automatique au 1er novembre de l’année suivante, en fonction de l’inflation réelle constatée sur l’année 2021.



En parallèle à la valeur de service du point, le conseil d’administration de l’Agirc-Arrco fixe la valeur d’achat du point, à effet du 1er janvier de l’année suivante. Indexée sur la progression du salaire moyen, elle permet de calculer le nombre de points acquis grâce aux cotisations versées pour l’année.



En 2021, les partenaires sociaux ont souhaité figer sa valeur, compte-tenu de la baisse du salaire moyen observée l’année précédente, du fait du recours important à l’activité partielle. Pour l’exercice 2022, la valeur d’achat est fixée sur la base de l’évolution cumulée du salaire annuel moyen des

ressortissants du régime en 2020 et 2021.



Ainsi, la valeur d’achat évoluera de +0,2 % à compter du 1er janvier prochain, soit 17,4316 euros.