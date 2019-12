Article publié le 19/12/2019 à 01:00 | Lu 106 fois Addiction aux jeux d'argent chez les seniors : comment la reconnaître ? Les seniors ne jouent pas en général aux jeux de hasard ou au paris sportifs d’avantage que leurs cadets. Cependant, à l’instar de la jeune génération, ils peuvent eux aussi tomber dans l’addiction, entraînant ainsi de fâcheuses conséquences tant sur plan financier que sur le plan social. En raison de différents facteurs, les ainés peuvent être plus vulnérables que d’autres catégories de personnes.





Risques d’addiction accrus chez les seniors

Faire occasionnellement des



Cela change du tout au tout quand jouer aux jeux d’argent devient chez certains leur préoccupation principale. Cette activité prend de plus en plus place dans la vie de la personne qui finit par ne penser qu’à celle-ci.



Chez les seniors, cette dépendance peut vite s’installer. A la retraite, ils disposent, le plus souvent, de temps libre. Il suffit qu’ils n’aient pas un réseau amical ou familial solide pour combler l’ennui et le vide par la pratique des jeux d’argent.



Par ailleurs, le fait d’avoir le sentiment d’appartenir à une communauté de joueurs peut leur donner la sensation illusoire d’être membres d’un nouveau groupe. Fréquenter les hippodromes, les casinos ou des sites d’argent en ligne semble être, pour ces séniors, une bonne solution à l’isolement.



Enfin, l’un des moteurs principaux de cette addiction est l’argent. Celui qui est à l’aise financièrement pourra consacrer des sommes remarquables pour assouvir sa passion envahissante. Tandis que celui qui dispose d’une retraite modeste tentera d’augmenter ses revenus en jouant aux jeux.



Comment détecter les signes d’addiction

Souvent, les proches ou les enfants des seniors sont tellement pris dans leurs activités quotidiennes qu’ils ne perçoivent pas le moment où l’addiction entre dans la vie de ces derniers. Ou alors, parfois ils s’en rendent compte mais le mal est déjà là.



Cependant, il suffit d’être un peu attentif pour noter certains signes alarmants. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les seniors



D’autres signes sont aussi révélateurs d’une dépendance.

Le sujet des jeux d’argent revient régulièrement dans la conversation de la personne. Soyez vigilant et en état d’alerte si elle vous parle des gains ou des pertes qu’elle a pu avoir lors de paris sportifs ou de jeux de hasard.



Si vos soupçons tendent à s’épaissir, observez de plus près les activités du senior. Vous allez sûrement vous apercevoir qu’il consacre la majeure partie de son temps à jouer au casino ou en ligne.



D’autres attitudes peuvent vous mettre la puce à l’oreille. Parmi celles-ci vous constaterez que si vous obligez le senior à arrêter de jouer il va s’irriter et sera d’humeur exécrable tant qu’il n’aura pas repris le jeu pour assouvir son manque.



Vous noterez aussi que financièrement il prendra des risques inconsidérés et misant toujours d’avantage d’argent. S’il vous demande plus d’argent que d’habitude vous pouvez être certain qu’il est tombé dans l’addiction. Enfin vous pouvez aussi noter que la personne n’a plus le temps de se consacrer à sa famille ou ses amis étant absorbée par le besoin de gagner au jeu.



