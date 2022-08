Article publié le 25/08/2022 à 10:19 | Lu 50 fois Activez votre retraite : les activités de préparation à la retraite pour les entreprises du CORERS





Compte tenu de l’évolution démographique, de plus en plus d’employés vont partir à la retraite dans les années à venir. C’est pour aider les entreprises à préparer leurs salariés à la « vie d’après » que le CORERS Pays de la Loire lance son nouveau programme de sensibilisation. Baptisé « Activez votre retraite », il est composé de trois interventions axées autour du monde associatif, du sport et de la santé.

Chaque année, plus de 600.000 personnes prennent leur retraite en France. Après avoir passé des décennies dans le monde du travail, elles commencent alors une nouvelle vie.



Si, pour beaucoup, ce moment incontournable est un soulagement, il n’est pas toujours bien vécu . Cette étape importante de la vie est le moment pour le senior de prendre soin de lui, de sa santé, de son bien-être... Afin de lutter contre l'impression de vide et d'isolement naturellement ressenti.



Plus concrètement, « Activez votre retraite » est un programme de sensibilisation à destination des entreprises qui proposent un dispositif d’accompagnement à la retraite, ou qui envisagent d’en mettre un en place.



Créé par le Comité Régional de la Retraite Sportive des Pays de la Loire (CORERS PDL), ce programme est né d’un constat : lors du passage à la retraite, la sédentarité et l’isolement des personnes à tendance à augmenter.



Ce programme vise donc à sensibiliser les futurs retraités à l’importance de pratiquer une activité physique et de maintenir des liens sociaux, en s’engageant, par exemple, dans des clubs sportifs. Il s’adresse aux entreprises, mais aussi aux collectivités et aux associations. Il représente un coût de 200 à 1.000 euros, en fonction des interventions choisies.



Focus sur les trois activités au programme

• Projeter sa retraite à travers le monde associatif (15 à 30 min). Un instructeur fédéral et un élu du CORERS PDL présentent la Fédération Française de la Retraite Sportive (FFRS), ses activités et son cursus de formation, dans un moment d’échanges et de témoignages.

• Agir sur sa santé pour rester efficace dans ses activités (1h à 1h15). Cette conférence médicale est animée par le médecin régional du CORERS PDL et par un membre de l’association. Elle aborde deux thèmes : la transition entre l’activité professionnelle et la retraite, et les bienfaits de l’activité sportive sur la santé mentale et physique des personnes de plus de 50 ans.

• Découvrir une séance sport santé. Animée par les animateurs fédéraux du CORERS PDL, ce temps de pratique permet de vivre en situation une ou plusieurs activités physiques et cognitives.



Le CORERS PDL a pour vocation de promouvoir les actions de la Fédération Française de la Retraite Sportive menées sur son territoire, et de développer son concept de « Sport Senior Santé». Il rassemble aujourd’hui plus de 14.000 adhérents et fédère près de 70 clubs situés dans les cinq départements de la région.









