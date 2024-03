Action citoyenne : une réserve territoriale pour donner du temps à sa commune Vous souhaitez vous engager dans la vie de votre commune ? Pour vous accompagner dans cette démarche, le Gouvernement lance une réserve territoriale citoyenne. Sa création résulte de la consultation publique mise en place en novembre 2023 sur la plateforme Agora. Service-Public.fr vous en dit plus sur ce nouveau dispositif d'engagement citoyen.











Ce nouveau dispositif vise à accompagner les citoyens qui souhaitent s'engager dans la vie de leur commune. Le partenariat avec L'Heure Civique permet d'orienter la démarche vers les maires et les élus locaux, en mettant directement en relation les bénévoles et les services territoriaux.



Chaque citoyen peut signifier à son maire, via la plateforme, qu'il a du temps disponible. Les maires peuvent ainsi faire appel aux habitants qui se sont manifestés et les solliciter pour différents besoins de la commune : actions solidaires, soutien lors d'événements, aide à la voirie pour faire traverser les enfants, entretien d'espaces verts, etc.



À savoir : la consultation réalisée sur l’application Agora en novembre 2023 a permis d’interroger les citoyens sur leurs aspirations quant à l’engagement local. Cette enquête a révélé que si près de 7 Français sur 10 ne sont pas engagés au service de leur commune, la moitié souhaite s'impliquer à condition que leur engagement ait un impact sur leur quotidien.





Comment s'engager dans la réserve territoriale citoyenne ?



Si vous souhaitez devenir volontaire, vous devez vous inscrire sur la plateforme





La démarche se déroule en 3 étapes :

« Je m'inscris » (formulaire à remplir en suivant le pas à pas).

« Je suis contacté » : votre mairie va vous contacter après avoir reçu votre formulaire et vous proposera des actions proches de chez vous ;

« Je passe à l'action » : vous pouvez vous lancer dans la mission que vous avez choisie.



À noter : L'Heure Civique est un dispositif de solidarité citoyenne créé en 2021 par l'association Voisins solidaires, sur le principe : « donner une heure de son temps chaque mois pour une action solidaire ».



Article publié le 13/03/2024 à 01:00 | Lu 65 fois



