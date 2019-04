Article publié le 10/04/2019 à 01:00 | Lu 370 fois Actifs et retraités : de la situation financière des seniors (partie 2) Alors que le mécontentement des retraités sur leur pouvoir d’achat a été au cœur de l’actualité ces derniers mois et que la réforme des retraites est en pleine discussion, Cofidis vient de dévoiler les résultats de l’enquête « La situation financière des seniors : comparaison entre les actifs et les retraités », réalisée en collaboration avec l’institut CSA Research. En voici les points saillants.

Les seniors actifs sont confrontés à des difficultés financières importantes

Même si la retraite est une période compliquée du point de vue financier, la période qui la précède semble être également difficile, voire plus difficile :

- La moitié des seniors actifs (47%) n’arrive pas à boucler ses fins de mois (contre 35% des retraités), notamment les employés (59%), les personnes seules (55%) et les femmes (52%).

- Un tiers d’entre eux a été à découvert au cours des 12 derniers mois (contre 19% des retraités), notamment les employés (43%) et les CSP- (42%).

- 12% d’entre eux ont emprunté de l’argent à leur entourage au cours des 12 derniers mois (contre 6% des retraités), notamment ceux ayant leurs parents à charge (27%) et les CSP- (15%).



Par ailleurs, pratiquement les trois-quarts (72%) des seniors actifs ont renoncé à réaliser un achat important ou à mener des projets faute de moyens financiers au cours des 12 derniers mois (contre 67% des retraités), notamment ceux ayant leurs parents à charge (85%) et les femmes (80%).



Les seniors actifs ont principalement renoncé à la rénovation de leur logement (pour 45% d’entre eux), à une activité de loisirs / une sortie (pour un tiers d’entre eux) et à un achat de vêtement (pour 32% d’entre eux).



Plusieurs facteurs expliquent la situation financière particulièrement tendue des seniors actifs. Ces difficultés financières plus marquées chez les seniors actifs, par rapport aux retraités, peuvent s’expliquer par :

- Une précarisation du marché de l’emploi, qui s’accroit avec l’âge

En moyenne en 2018, plus de la moitié (56%) des personnes âgées de 55 à 64 ans sont actives en France (hors Mayotte) : 52,1% sont en emploi et 3,8% sont au chômage. Cette moyenne résulte d’un taux d’activité élevé à 55 ans qui décroît rapidement à partir de 59 ans. Alors que plus des trois-quarts (77,2%) des 55-59 ans sont actifs, ils ne sont plus qu’un gros tiers (33,5%) parmi les 60-64 ans.



Les seniors sont également davantage confrontés au chômage de longue durée. En 2018, comme depuis 2003, la part des chômeurs de longue durée est nettement plus élevée pour cette catégorie de la population : 60,2 % des 55 ans ou plus au chômage le sont depuis au moins 1 an, contre 41,8 % pour l’ensemble des chômeurs de 15 à 64 ans. Ils sont également plus nombreux à travailler à temps partiel : un quart (25,5 %) des 55 ans ou plus en emploi est à temps partiel en 2018, contre 18,5 % pour l’ensemble des personnes en emploi en 2018.



- Des enfants à charge (33% contre 3% pour les retraités), ce qui explique qu’ils consacrent un budget nettement supérieur au logement (450 euros par mois en moyenne, contre 221 euros pour les retraités) 56% des seniors actifs avec des enfants à charge déclarent ne pas avoir assez d’argent pour finir le mois (contre 35% des retraités), 41% déclarent avoir été régulièrement à découvert au cours des 12 derniers mois (contre 19% des retraités) et 78% ont renoncé à réaliser un achat important ou à mener des projets faute de moyens financiers au cours des 12 derniers mois (contre 67% des retraités).



- Une augmentation des dépenses de première nécessité ces cinq dernières années, qui pèse de plus en plus lourd sur leur budget. Même si ce phénomène concerne également les retraités, on observe que l’augmentation des principaux postes de dépenses a touché une part plus importante d’actifs.



Parmi les postes de dépenses les plus coûteux :

Logement : 27% d’entre eux estiment que ce poste a augmenté ces 5 dernières années (contre 14% des retraités).

Alimentation : 60% jugent que ce poste a augmenté ces 5 dernières années (contre 57% des retraités).

Impôts : 58% déclarent que ce poste a augmenté ces 5 dernières années (contre 51% des retraités).



Concernant les autres postes de dépenses :

Énergie : 71% estiment que ce poste a augmenté ces 5 dernières années (stable par rapport aux retraités).

Transports : 69% estiment que ce poste a augmenté ces 5 dernières années (contre 63% des retraités).

Loisirs : 27% jugent que ce poste a augmenté ces 5 dernières années (contre 24% des retraités).

Habillement : 26% estiment que ce poste a augmenté ces 5 dernières années (contre 16% des retraités).

Équipement de la maison : 26% estiment que ce poste a augmenté ces 5 dernières années (contre 20% des retraités).



La hausse des dépenses de santé/assurances semble avoir touché davantage les retraités (76% d’entre eux contre 71% des seniors actifs au cours des 5 dernières années). On observe la même tendance pour les dépenses liées aux télécommunications (36% des retraités estiment que ce poste a augmenté au cours des 5 dernières années, contre 32% des seniors actifs).



Au total, les dépenses de première nécessité des seniors actifs (logement, alimentation, impôts, santé/assurances, énergie et transports) représentent 1.604 euros en moyenne par mois, soit 64% de leurs revenus moyens mensuels. Ces mêmes dépenses représentent 1.487 euros pour les retraités, soit 56% de leurs revenus moyens mensuels.



Des difficultés financières qui pénalisent la préparation de la retraite

Ces difficultés financières donnent moins la possibilité aux seniors actifs d’épargner pour leur retraite 62% d’entre eux déclarent avoir anticipé leur départ à la retraite avec de l’épargne (contre 74% des retraités), notamment les cadres/professions libérales (79%), les CSP+ (71%) et hommes (68%).



En pleine discussion sur la réforme des retraites et alors que l’âge moyen du départ à la retraite recule d’années en années, les seniors actifs (46%) sont mitigés sur le fait de repousser leur âge de départ à la retraite pour toucher une pension plus importante. Les CSP+ y sont plus favorables (51%) que les CSP- (41%).



Les seniors s’organisent pour pallier leurs difficultés financières et améliorer leur pouvoir d’achat

Pour pallier leurs difficultés financières et améliorer leur pouvoir d’achat, les séniors s’organisent :

- 15% d’entre eux (soit 4 millions de personnes ; 16% des actifs et 15% des retraités) ont contracté un crédit à la consommation au cours des 12 derniers mois. Ils l’ont souscrit principalement auprès d’un organisme spécialisé (65%), loin devant les banques (33%) et les banques en ligne (2%).



Le principal motif de souscription pour les séniors actifs est de boucler leurs fins de mois (34%), notamment les employés (45%) et ceux ayant des enfants à charge (45%). Les autres raisons sont l’achat d’un véhicule (30%) et le financement d’un coup dur (28%), notamment les CSP- (39%).



- Les seniors font également preuve d’astuces : profiter des soldes ou des ventes privées pour faire ses achats (66% des actifs et 63% des retraités), acheter en promotions ou des marques distributeurs pour faire des économies (57% des actifs et 62% des retraités), participer à un programme de fidélité (45% des actifs et 38% des retraités) et acheter/revendre un produit d’occasion (45% des actifs et 33% des retraités).



Méthodologie de l’enquête

Une étude réalisée par CSA Research pour Cofidis France, par questionnaire auto-administré du 12 au 18 février 2019 auprès d’un échantillon de 1009 Français âgés de 50 ans et plus, représentatif de la population française, construit selon la méthode des quotas sur les critères de sexe, d’âge, de profession du répondant, de région de résidence et de taille d’agglomération.











Dans la même rubrique : < > Actifs et retraités : de la situation financière des seniors (partie 1) Peut-on déshériter ses enfants ?