Article publié le 17/11/2021 à 09:04 | Lu 2503 fois Acomodo : la marque de mobiliers pour seniors présente son nouveau catalogue





La marque française de meubles Acomodo, qui propose toute une collection de mobiliers pensés et adaptés pour être utilisés par les seniors vient de dévoiler son tout nouveau catalogue. En tout, 80 pages qui présentent les différents meubles conçus pour faciliter la vie quotidienne des ainés à domicile.

La marque n’est pas nouvelle en soi puisque cela fait déjà cinq ans qu’elle a été fondée par Erwan Taulois et qu’elle propose des meubles qui ont été pensés et qui s’adaptent aux besoins des seniors et des personnes âgées, mais sans stigmatisation. C’est-à-dire que ce mobilier ressemble à du « mobilier normal » mais qu’il a été imaginé pour une utilisation spécifique par les ainés.



En cette fin d'année 2021, la marque présenter ses best-sellers. Chaises, fauteuils, lits, etc. ; différents meubles ergonomiques et confortables. Pour les créations en stock il faut compter un délai de livraison de 2 à 4 jours ; pour les créations sur-mesure et fabriqués à la commande, il faut compter un délai de livraison de 6 à 8 semaines.



Les clients peuvent choisir sur Acomodo.fr, en fonction de leurs besoins et/ou leurs difficultés, le modèle, le type de bois, la texture, le revêtement de leur mobilier. Ils peuvent bénéficier des conseils des experts à leur écoute pour les aider à trouver les meubles adaptés à leurs propres besoins. Des meubles régulièrement testés et validés par des professionnels indépendants, des médecins et des ergothérapeutes.









Dans la même rubrique < > 4 astuces pour rajeunir votre maison à peu de frais Les Bastides de Lardenne : nouvelle résidence-services seniors Ovelia