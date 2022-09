Article publié le 21/09/2022 à 09:31 | Lu 86 fois Acheter facilement des fleurs à la Toussaint : quelles solutions pour les seniors ?





Des millions de fleurs sont vendus chaque année à l’occasion de la fête de la Toussaint. Les chrysanthèmes, le cyclamen, et toutes sortes de compositions florales dans les tons les plus colorés sont à l’honneur. Pour honorer cette tradition, vous avez le choix. Se faire livrer des fleurs est une option très prisée à l’ère du Net. En alternative, vous pouvez également vous rendre chez le fleuriste du quartier afin de déposer vos fleurs directement au cimetière. Voici l’essentiel sur les bouquets et compositions florales qu’il vous est possible d’acheter pour la Toussaint.

La fête de la Toussaint : une tradition bien ancrée célébrée par toutes les générations

La Toussaint est une commémoration dédiée aux morts. Chaque année, au mois de novembre, les personnes ayant perdu un proche profitent de l’occasion pour rendre hommage à leurs défunts, se recueillir sur les tombes et surtout, fleurir les sépultures avec des compositions florales de circonstances.



Les familles profitent également de cette occasion pour se réunir souvent dans les cimetières, pour des moments partagés entre toutes les générations et de se souvenir de la vie de la personne disparue .



Les fleuristes en ligne : pour plus de simplicité pour les personnes âgées

Les personnes âgées qui souhaitent acheter des fleurs en ligne ou fleurir la tombe de défunts le 1er novembre peuvent trouver des difficultés à remplir cette tradition en raison d’un éventuel éloignement, ou encore, pour de simples raisons liées à la mobilité.



D’un autre côté, de multiples raisons peuvent rendre plus complexe qu’il n’y paraît le fait de se rendre seul sur la tombe d’un proche. Des solutions comme la livraison de



Pour ce jour de rassemblement, il convient de penser aux personnes âgées et de les aider en faisant livrer directement pour elles, des fleurs sur les tombes de leurs proches.



Pour certains ainés qui préféreront personnellement faire le déplacement et honorer la mémoire de leurs défunts, vous pouvez tout à fait offrir une aide très appréciée en commandant pour eux en ligne des fleurs adéquates.



Le service de livraison de fleurs proposé par une grande majorité de fleuristes en ligne est en définitive aujourd’hui, un excellent moyen d’acheter des fleurs sans avoir besoin de faire le déplacement.



Étant donné que pour les personnes âgées l’outil informatique n’est parfois pas forcément simple à utiliser, un coup de main d’un proche sera probablement toujours bien accueilli pour effectuer la commande de fleurs en ligne. La Toussaint est une commémoration dédiée aux morts. Chaque année, au mois de novembre, les personnes ayant perdu un proche profitent de l’occasion pour rendre hommage à leurs défunts, se recueillir sur les tombes et surtout, fleurir les sépultures avec des compositions florales de circonstances.Les familles profitent également de cette occasion pour se réunir souvent dans les cimetières, pour des moments partagés entre toutes les générations et de se souvenir de la vie de la personne disparue .Les personnes âgées qui souhaitent acheter des fleurs en ligne ou fleurir la tombe de défunts le 1er novembre peuvent trouver des difficultés à remplir cette tradition en raison d’un éventuel éloignement, ou encore, pour de simples raisons liées à la mobilité.D’un autre côté, de multiples raisons peuvent rendre plus complexe qu’il n’y paraît le fait de se rendre seul sur la tombe d’un proche. Des solutions comme la livraison de fleurs Toussaint par des fleuristes directement sur une tombe représentent ainsi un choix pratique parfois bien apprécié.Pour ce jour de rassemblement, il convient de penser aux personnes âgées et de les aider en faisant livrer directement pour elles, des fleurs sur les tombes de leurs proches.Pour certains ainés qui préféreront personnellement faire le déplacement et honorer la mémoire de leurs défunts, vous pouvez tout à fait offrir une aide très appréciée en commandant pour eux en ligne des fleurs adéquates.Le service de livraison de fleurs proposé par une grande majorité de fleuristes en ligne est en définitive aujourd’hui, un excellent moyen d’acheter des fleurs sans avoir besoin de faire le déplacement.Étant donné que pour les personnes âgées l’outil informatique n’est parfois pas forcément simple à utiliser, un coup de main d’un proche sera probablement toujours bien accueilli pour effectuer la commande de fleurs en ligne.

Quels choix faire pour les fleurs de Toussaint

Le temps froid et venteux de la saison d’automne souligne la nécessité de choisir avec le plus grand soin les bouquets et les compositions florales pour habiller les tombes des défunts. Il sera donc judicieux de miser sur les variétés les plus résistantes parmi celles qui sont de tradition pour la Toussaint.



• Le chrysanthème reste un choix emblématique et la fleur par excellence pour ce jour. Il s’agit du choix le plus populaire en France, avec plusieurs millions de ventes sur une base annuelle. Cette fleur s’érige comme le symbole du deuil, et elle est appréciée pour l’entretien minimal qu’elle requiert. Les couleurs vont du rose au blanc en passant par l’or, le jaune vif, ou encore l’orange. La centaine de variétés disponibles vous laisse le choix pour des compositions florales très esthétique.



• Le cyclamen est une plante qui se distingue par ses teintes pastel et sa durabilité. Elle est robuste et supporte bien les températures et le climat caractéristique de la saison d’automne.



• L’hellébore est également un choix très prisé pour fleurir les tombes. La variété blanche rencontre le plus de succès, mais votre choix peut également se porter sur le rouge, le jaune, le pourpre ou le vert.



• La pensée est une fleur qui symbolise également bien l’univers du funéraire. C’est une fleur d’automne appréciée en pot et dans les jardinières. Comme son nom l’indique, elle est choisie pour signifier la commémoration et la pensée que l’on garde pour les proches disparus.



Pour la Toussaint, il est possible d’opter en réalité pour toutes sortes de plantes et de compositions florales selon vos préférences.



Les fleuristes peuvent vous conseiller si nécessaire et, pour les boutiques en ligne, des compositions florales sont suggérées pour la Toussaint. Rien ne vous empêche cependant de porter votre choix sur des compositions moins conventionnelles pour l’occasion, en fonction de vos préférences.



Les azalées, les œillets, les rosiers ou encore les giroflées sont ainsi des options possibles. Pour des compositions plus originales, il est possible de mêler des branchages, du bois, des pins, ou même des fleurs artificielles.



Votre choix peut tout simplement être guidé par votre cœur, ou sélectionné en fonction de critères tout à fait personnels.



Comment se passe une livraison

Pour les livraisons à domicile comme pour celles à effectuer directement au cimetière, il suffit de procéder comme pour tout achat classique sur internet.



La date de livraison, le lieu relatif, et une validation de votre commande suffisent pour recevoir vos fleurs. Pour une livraison directement au cimetière (pour le cas des fleuristes offrant cette prestation), il sera nécessaire d'indiquer aussi précisément que possible le nom du cimetière, le nom de la concession ou le numéro d’allée, etc.



Pour les deux types de commandes, un fleuriste à proximité du lieu de livraison sera automatiquement sélectionné pour s'occuper de votre commande et livrer des fleurs qui conserveront toute leur fraîcheur.









Dans la même rubrique < > Le démarchage commercial à partir de numéros en 06 et 07 bientôt terminé ! Philippe Berquin, 63 ans, va participer à la Mini-Transat avec son voilier Hector