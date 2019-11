Article publié le 07/11/2019 à 01:00 | Lu 72 fois Achat en vrac au supermarché : de l'art du pesage et de la bonne mesure Les silos de vrac sont apparus dans de nombreuses enseignes et les consommateurs ont même la possibilité d'apporter leurs propres boîtes afin de réduire les emballages. Mais comment peser correctement les produits ?





Comment peser correctement ?

Sur les balances en libre-service, il doit être possible de tenir compte du poids du matériel d'emballage (bocal, boîte, barquette...).



Pour cela, vous devez « faire la tare » : il s'agit de faire afficher à la balance la valeur « 0 » avec le contenant vide en appuyant sur la touche « tare », afin de le déduire du poids brut. Après son remplissage, vous obtiendrez ainsi le poids net qui sera payé à la caisse.



À savoir : Les balances doivent être munies d'une vignette verte comportant la mention « instrument reconnu conforme » et une date de validité.



Source Fruits et légumes frais, pâtes, riz, lentilles, céréales, sucre, farine, fruits secs, vin, café, produits d'entretien... L'achat de produits en vrac séduit de plus en plus de consommateurs voulant consommer plus responsable.Sur les balances en libre-service, il doit être possible de tenir compte du poids du matériel d'emballage (bocal, boîte, barquette...).Pour cela, vous devez « faire la tare » : il s'agit de faire afficher à la balance la valeur « 0 » avec le contenant vide en appuyant sur la touche « tare », afin de le déduire du poids brut. Après son remplissage, vous obtiendrez ainsi le poids net qui sera payé à la caisse.: Les balances doivent être munies d'une vignette verte comportant la mention « instrument reconnu conforme » et une date de validité.











Dans la même rubrique : < > Pays-Bas : les supermarchés Jumbo ouvrent des caisses lentes pour les ainés Fruits et légumes bio : la grande distrib' matraque le consommateurs selon UFC-Que Choisir