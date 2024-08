A quoi sert un défibrillateur ? Chaque année, 40 000 à 50 000 individus sont victimes d’une mort subite en France. Et pourtant, ils auraient pu survivre. Comment ? Grâce à l’intervention de personnes administrant un choc électrique (défibrillation) et pratiquant les gestes de premiers secours. Rien d’étonnant à ce que des actions en faveur de l’implantation des DAE aient été engagées.



Qu’est-ce qu’un défibrillateur ?

Le



On distingue deux types de défibrillateurs :

Le défibrillateur semi-automatique (DSA) : il analyse l’activité électrique du cœur de la victime et conseille, selon la situation, la défibrillation ou non. Autrement dit, l’impulsion n’est délivrée qu’après appui de l’utilisateur sur un bouton (à la demande du dispositif).



Le défibrillateur entièrement automatique (DEA) : contrairement au précédent, l’appareil fonctionne en toute autonomie. Il analyse le tracé, diagnostique la fibrillation ventriculaire et calcule l’énergie à fournir en cas de nécessité. Aucune intervention humaine n’est requise.



Le DSA et le DEA appartiennent à la famille des défibrillateurs automatisés externes (DAE). Ils sont autorisés par la loi pour un usage par le grand public.



De plus, ils embarquent une assistance vocale. Celle-ci guide l’intervenant pas à pas, des gestes de réanimation au placement des électrodes.



Comment fonctionne un défibrillateur ?

Vous êtes face à un individu en arrêt cardiaque (absence de pouls et de respiration, perte de connaissance ...) ?



Alertez les secours (15 ou 112) et mettez en marche le défibrillateur le plus rapidement possible. Posez les électrodes et suivez les instructions (guidage vocal).



Une fois le DAE disposé sur la victime, laissez-le en place. Il analysera le rythme du cœur à des intervalles réguliers et décidera d’envoyer une décharge électrique ou non.



Notons que l’appareil ne remplace pas le massage cardiaque et s’utilise quel que soit l’âge de la victime ou la situation. Même si la défibrillation fait repartir le cœur, cela ne signifie pas forcément que la personne survivra.



Qui peut utiliser un DAE ?

Tout le monde est habilité à utiliser un défibrillateur automatisé externe, et ce, peu importe l’âge. Il peut s’agir d’un professionnel de la santé ou d’un non-médecin.



Vous souhaitez vous former aux gestes qui sauvent ? Vous voulez vous familiariser avec l’utilisation d’un DAE ? Adressez-vous tout simplement à un centre agréé à dispenser des formations de premiers secours.



Quels établissements doivent s’équiper d’un défibrillateur ?

La pose d’un DAE au sein d’un ERP, modulée selon la capacité d’accueil et la catégorie, présente un intérêt majeur. La stratégie d’installation répond à trois logiques :



L’accessibilité : installation des DAE dans des endroits en permanence accessibles en extérieur (dans la mesure du possible).



Le nombre : disposer des défibrillateurs automatisés externes aux lieux les plus fréquentés.



Le temps d’intervention des secours : mise en place des DAE dans des établissements où le délai d’intervention des secours est relativement long.



