Article publié le 02/03/2022 à 01:00 | Lu 146 fois A quelles conditions pouvez-vous ouvrir un livre d'épargne populaire ?





Le livret d'épargne populaire (LEP) est réservé aux foyers fiscalement domiciliés en France, dont les revenus ne dépassent pas un plafond révisé annuellement. Bien que le LEP bénéficie d'un taux d'intérêt augmenté récemment à 2,2% et plus de deux fois supérieur à celui du livret A, il reste sous-utilisé.





Depuis le 1er février 2022, son taux est de 2,2%, plus de deux fois supérieur à celui du livret A et du livret de développement durable et solidaire (LDDS). Pour ouvrir un LEP, le montant minimum de versement est de 30 €. Le montant maximum des fonds déposés est de 7.700€, il peut être dépassé avec le cumul des intérêts, calculés par quinzaine.



Il est exonéré d'impôts et ses fonds sont disponibles à tout moment.



Pour ouvrir un LEP, il faut :

- être domicilié en France ;

- avoir un revenu fiscal de référence inférieur à un plafond révisé annuellement, en fonction du nombre de parts du foyer.



Pour 2022, la référence est l'avis d'imposition de 2021, basé sur le revenu fiscal de 2020 (indiqué en haut à gauche de la première page de l'avis). La grille est la suivante :







À savoir : depuis 2020, il n'est plus nécessaire de fournir son avis d'imposition pour l'ouverture d'un LEP : la banque peut vérifier le plafond de revenus directement auprès de l'administration fiscale. Si celle-ci n'est pas en mesure de fournir l'information demandée, la présentation de l'avis d'imposition reste alors nécessaire.



Si le revenu fiscal dépasse le plafond pendant une année mais qu'il repasse en dessous l'année suivante, le LEP peut être conservé. En cas de dépassement deux années de suite, ses fonds doivent être transférés.



Un seul livret peut être détenu par personne éligible, deux par foyer fiscal : les époux ou pacsés doivent présenter un livret de famille, ou une attestation du Pacs. Pour pouvoir ouvrir un LEP, un enfant doit être majeur, et non rattaché au foyer fiscal de ses parents.



Sous-utilisé, le LEP a récemment fait l'objet d'une campagne de promotion de la Direction générale des finances publiques auprès des personnes susceptibles d'en détenir un.



Source Conçu pour favoriser l'épargne des plus modestes, le livret d'épargne populaire (LEP) est un produit d'épargne réglementé dont le taux est fixé par arrêté du ministère de l’Économie, sur proposition de la Banque de France, en fonction du niveau de l'inflation.Depuis le 1er février 2022, son taux est de 2,2%, plus de deux fois supérieur à celui du livret A et du livret de développement durable et solidaire (LDDS). Pour ouvrir un LEP, le montant minimum de versement est de 30 €. Le montant maximum des fonds déposés est de 7.700€, il peut être dépassé avec le cumul des intérêts, calculés par quinzaine.Il est exonéré d'impôts et ses fonds sont disponibles à tout moment.- être domicilié en France ;- avoir un revenu fiscal de référence inférieur à un plafond révisé annuellement, en fonction du nombre de parts du foyer.Pour 2022, la référence est l'avis d'imposition de 2021, basé sur le revenu fiscal de 2020 (indiqué en haut à gauche de la première page de l'avis). La grille est la suivante :À savoir : depuis 2020, il n'est plus nécessaire de fournir son avis d'imposition pour l'ouverture d'un LEP : la banque peut vérifier le plafond de revenus directement auprès de l'administration fiscale. Si celle-ci n'est pas en mesure de fournir l'information demandée, la présentation de l'avis d'imposition reste alors nécessaire.Si le revenu fiscal dépasse le plafond pendant une année mais qu'il repasse en dessous l'année suivante, le LEP peut être conservé. En cas de dépassement deux années de suite, ses fonds doivent être transférés.Un seul livret peut être détenu par personne éligible, deux par foyer fiscal : les époux ou pacsés doivent présenter un livret de famille, ou une attestation du Pacs. Pour pouvoir ouvrir un LEP, un enfant doit être majeur, et non rattaché au foyer fiscal de ses parents.Sous-utilisé, le LEP a récemment fait l'objet d'une campagne de promotion de la Direction générale des finances publiques auprès des personnes susceptibles d'en détenir un.









Dans la même rubrique < > Compte bancaire ou d'épargne inactif : choses à savoir Faut-il investir en SCPI de rendement en 2022 ?