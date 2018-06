A la découverte du champagne Devaux

Implantée au cœur de la Côte des Bar, dans l’épicentre du pinot noir champenois, la maison Devaux possède une situation géographique idéale pour réaliser des champagnes de qualité. Notamment la gamme D qui bénéficie des raisins de parcelles présélectionnées.



Chaque vigneron intégrant l’Union profite des conseils d’une équipe technique qui permet d’uniformiser la production afin d’obtenir un produit homogène. Au total, ce sont près de 1000 parcelles qui sont concernées par ce travail d’équipe. Chacune d’entre elles est pré-affectée à des cuvées distinctes.



Si la majorité est fermentée en cuve inox, les fûts de chêne sont encore utilisés pour certaines cuvées. Quant aux vins de réserves destinés à l’assemblage de la gamme D (cinq ans d’âge minimum et quatre vendanges différentes), ils sont conservés plusieurs années en foudres. A l’exception des vins millésimés.



Dans cette collection D, on retiendra l’Ultra D. Un champagne extra brut qui bénéficie d’un dosage bas de sucre de 3g/l. Alors que l’Ultra D associe Pinot noir et Chardonnay, le Blanc de Noirs Cœur des Bar de Devaux offre l’intensité et l’élégance en bouche des pinots noirs. Souple et long en bouche, il offre un équilibre qui surprendra les plus exigeants.



Joël Chassaing-Cuvillier