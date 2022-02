Article publié le 10/02/2022 à 01:00 | Lu 273 fois A la découverte de la fermentation (livre)





Méthode de conservation millénaire, la fermentation revient au goût du jour. Dans ce contexte, Biogroupe, spécialisé dans la fermentation depuis 12 ans (notamment avec le kombucha) vient de publier aux éditions Marie-Claire, « A la découverte de la fermentation », un ouvrage de 128 pages (14,90 euros) qui donne les clés d'une fermentation réussie.

Véritables concentrés de vitamines et de minéraux, les aliments fermentés améliorent la qualité de notre flore intestinale, garante de notre énergie.



La fermentation est reconnue pour être un très bon moyen de valoriser la qualité des aliments et de booster leurs bénéfices sur la santé : amélioration de la digestibilité, développement des bonnes bactéries, augmentation des teneurs en vitamines.



« Aujourd’hui, la fermentation est essentielle pour offrir une alimentation équilibrée et durable à l’ensemble de la population. En 2021, nous avons atteint le jour du dépassement de la Terre en à peine plus de 6 mois ! Il est indispensable de repenser notre manière de produire, à commencer par notre alimentation, dont les modes de consommation écoresponsables, comme la fermentation, sont bien connus puisque existant depuis des millénaires » indique Laurent Coulloumme-Labarthe, président fondateur de Biogroupe



Ce nouvel ouvrage se propose de donner les clés pour accéder simplement à une alimentation fermentée -et ludique ! Au programme ? Kombucha, kimchi, sauces, légumes lacto-fermentés,… En tout, en 128 pages, une trentaine de recettes végétales, saines et simples de réalisation attendent les lecteurs.



Irèna Banas, chef de cuisine, traiteur, aromatologue et coach et Jean-Baptiste Liscic, coach nature sont les auteurs de ce livre.









