Article publié le 31/07/2019 à 05:18 | Lu 346 fois A Cambrai, on "prête" les chiens aux personnes âgées Depuis octobre 2017, la mairie de Cambrai (Nord) a mis en place un système qui permet aux personnes âgées d’avoir accès à un chien en « prêt ». Une initiative intéressante et loin d’être bête, si l’on peut dire…





Dans ce contexte, la mairie de Cambrai dans le Nord a mis en place en 2017 un système intéressant : en effet, elle « prête » un chien (ou un chat) de refuge à la personne âgée qui en fait la demande. De son côté, l’ainé s’engage bien évidemment, à s’en occuper !



Cette solution « d’adoption partielle » a été imaginée avec la Société de Défense des Animaux locale et rencontre un vif succès depuis deux ans, d’autant que si les revenus du retraité sont trop faibles, la mairie fournit les croquettes. Quant aux soins, c’est la SDA qui gère !



Une manière intelligente et innovante de rompre l’isolement des ainés



Rappelons qu'une récente étude a confirmé le fait que de posséder un animal de compagnie permettait de réduire jusqu’à 36% les risques de mortalité cardio-vasculaire en particulier chez les personnes vivant seules… On le sait, les personnes âgées aiment les animaux et leur compagnie. Notamment celle des chiens. Oui mais voilà, quand Medor ou Lola décède, les ainés sont quelque peu réfractaires à l’idée de reprendre un animal… Et cela peut se comprendre.Dans ce contexte, la mairie de Cambrai dans le Nord a mis en place en 2017 un système intéressant : en effet, elle « prête » un chien (ou un chat) de refuge à la personne âgée qui en fait la demande. De son côté, l’ainé s’engage bien évidemment, à s’en occuper !Cette solution « d’adoption partielle » a été imaginée avec la Société de Défense des Animaux locale et rencontre un vif succès depuis deux ans, d’autant que si les revenus du retraité sont trop faibles, la mairie fournit les croquettes. Quant aux soins, c’est la SDA qui gère !Une manière intelligente et innovante de rompre l’isolement des ainés tout en les aidant à conserver leur santé mais aussi, tout en désengorgeant les refuges pour animaux abandonnés encore bien trop nombreux...Rappelons qu'une récente étude a confirmé le fait que de posséder un animal de compagnie permettait de réduire jusqu’à 36% les risques de mortalité cardio-vasculaire en particulier chez les personnes vivant seules…











Dans la même rubrique : < > Estivales seniors 2019 à la mairie du 5ème arrondissement : un programme unique à Paris Toulouse : un 15ème restaurant solidaire pour les seniors