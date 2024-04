60 minutes pour aider les seniors à changer d'emploi de Christian Martin (livre) Gereso Editions vient de publier 60 minutes pour aider les seniors à changer d’emploi, un livre de 145 pages (20 euros) de Christian Martin, ancien coach sportif, qui propose une méthode de transition professionnelle en cinq étapes pour aider les seniors à changer d’emploi.

On le sait, de nos jours, de plus en plus d’ouvrages sont consacrés au vieillissement, aux seniors et au « bien vieillir » des populations.



Normal, puisque le monde n’a jamais été aussi « vieux » et que cette tendance démographique sans précédent dans l’histoire de l’Humanité va encore durer quelques décennies (en gros jusqu’à 2050 selon les démographes).



Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que les ouvrages sur ces différentes thématiques se succèdent… Dernier en date ? Le livre de Christian Martin, ancien coach sportif qui vient de publier 60 minutes pour aider les seniors à changer d’emploi.



L’auteur vous propose de découvrir qu’il est possible de changer d’emploi quand on est senior : comme Sylvie qui est devenue naturopathe à 56 ans ou Franck qui a fondé une start-up à 57 ans ! Et Christian Martin de souligner que les seniors, « eux aussi, ont le choix de se réorienter pour envisager une fin de carrière qui correspond à de nouvelles envies ».



À l’appui de son expérience et de nombreux témoignages, l’auteur propose une méthode de transition professionnelle en cinq étapes pour aider les seniors à changer d’emploi.

