Article publié le 30/08/2019 à 07:36 | Lu 110 fois 54ème Salon des véhicules de loisirs : tendance et nouveautés 2019 Prenez date : rendez-vous du 28 septembre au 6 octobre 2019 au Parc des Expositions du Bourget pour la 54ème édition du Salon des Véhicules de Loisirs de Paris, le plus grand Salon des VDL en France. Chaque année, cet événement accueille près de 100.000 visiteurs répartis en 5 halls et un vaste espace extérieur. Tour d’horizon des tendances et des nouveautés de l’année.

Tendance « slow travel »

Dans un monde où tout va toujours plus vite, le voyage commence quant à lui à ralentir sa course. Ecolo et respectueux, le « slow travel » (à mettre en parallèle avec le slow food par exemple) conquiert de plus en plus d'adeptes. Dans cet esprit, les VDL répondent parfaitement à cette tendance. Le salon regroupe à cet effet les constructeurs et les meilleurs experts pour illustrer cette mode de transport.



Entre luxe et aventure

Que l’on soit aventurier ou plutôt amateur de luxe, le salon propose tous les genres de véhicules : camping-car, van, caravane, mobil-home… Une très large variété de solutions pour vivre son rêve d’évasion quel que soit son budget et ses envies. Du camping-car XXL, Notin au grand van aménagé Challenger, plus passe-partout ; ainsi que des incontournables VDL comme ceux de la marque Pilote.



Le retour du vintage

Cette année, les constructeurs sortent le grand jeu avec des modèles étonnants toujours plus impressionnants par leur taille, leur confort et leurs performances. Le style néo-retro s’affiche avec des véhicules qui revisitent des modèles mythiques et adoptent à fond la carte du vintage. Précisons que depuis quelques années, le vintage (qui signifie à la base « qui a plus de vingt ans) s’invite dans toutes les catégories de la consommation : du luxe à l’agro-alimentaire, il s’agit d’une tendance de fond et probablement durable. Nostalgie, nostalgie.



Des véhicules toujours plus malins et optimisés !

La fonctionnalité et l’optimisation des espaces sont de mise ! A cet effet, plusieurs constructeurs présentent des approches très innovantes avec des dispositifs télescopiques et des volets amovibles très ingénieux ! A découvrir par exemple le lit amovible chez Adria ou les rangements astucieux des véhicules Chausson.



Les nouvelles technos embarquées

C’est devenu indispensable : pour agrémenter le confort et la sécurité, les VDL s’équipent de plus en plus d’objets connectés : pilotage vocal du système de chauffage, Alde Voice Control, caméra 360°, système de vérins hydrauliques AL-KO HY4t avec fonction de pesée ou encore pilotage via une application sur smartphone… Le monde de demain sera connecté. Le VDL également.



Quand la caravane passe…

En ce 21ème siècle, le charme de la caravane reste intact ! Dans ce contexte, les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour présenter des nouveautés offrant toujours plus de confort dans un espace optimisé (grande tendance). A découvrir par exemple, la toute nouvelle gamme de caravanes haut de gamme de Caravalair ou les nouveaux modèles de Bürstner.



Quand le mobil-home se fait home, sweet home !

Au salon, toutes les nouveautés des fabricants de mobil-homes sont à découvrir dans la zone extérieure entièrement dédiée à ces logements avec les marques phares comme Bio Habitat (IRM, O’HARA), Résidences Trigano ou encore, Rapidhome.



Les vans et les fourgons aménagés

Sur un marché en plein essor, les offres de vans et de fourgons aménagés sont de plus en plus nombreuses pour répondre à la forte demande. A découvrir sur le salon, le Dreamer de la marque Rapido mais aussi une série spéciale Limited de chez Campérêve.



Quand le rêve devient réalité

Avec le centre d’essais de camping-car et de vans, situé entre les Halls 1 et 2, c’est pour le visiter, l’occasion unique de conduire et d’apprécier le confort de conduite de ces véhicules en conditions réelles sur un circuit prévu autour du Parc des Expositions ! Un « must ».



