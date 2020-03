Article publié le 04/03/2020 à 01:00 | Lu 72 fois 22ème semaine du cerveau du 16 au 22 mars 2020 Notre cerveau, un organe éminemment complexe et fascinant mais que finalement, nous connaissons peu ! Pour mieux comprendre le fonctionnement de cet outil vital, prenez date : la 22ème semaine du cerveau se tiendra du 16 au 22 mars prochains dans toute la France et à la Cité des sciences et de l’industrie et au Palais de la découverte à Paris (14/20 mars).





Organisée chaque année au mois de mars depuis 1999, la Semaine du Cerveau est coordonnée en France par la Société des Neurosciences. Cette manifestation internationale, organisée simultanément dans une centaine de pays et plus de 120 villes en France, a pour but de sensibiliser le grand public à



C’est l’occasion pour de nombreux chercheurs, médecins et étudiants bénévoles de rencontrer le public et de partager avec lui les avancées obtenues dans les laboratoires de recherche en neurosciences, d’en présenter les enjeux pour la connaissance du cerveau et les implications pour notre société.



« En France, avec 800 chercheurs et acteurs de la recherche au sein de 39 comités locaux dans 120 villes, nous vous présentons des animations, des conférences et débats sur une grande partie du territoire » indique Luc Buée, président de la



Et de poursuivre : « les questions ne manquent pas. Vous l’avez sans doute constaté, le préfixe neuro- est partout. On parle de neuropédagogie, de neuroéducation, de neurorobotique et même de neuronutrition et neurosexualité. Le cerveau fascine mais suscite tant de questions ».



" C’est l’occasion de rencontrer les spécialistes du domaine qui vous intéresse. Avec nous, vous allez comprendre comment votre cerveau apprend, comment le cerveau est différent d’un ordinateur et comment un organe composé de 90 % d’eau et 10 % de graisses vous permet de penser. Vous allez aussi mieux découvrir sa vulnérabilité et ses maladies » conclut Luc Buée.



