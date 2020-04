Article publié le 23/04/2020 à 06:12 | Lu 50 fois 2000 centres auditifs pour venir en aide aux besoins urgents des seniors appareillés





En ces temps de confinement, ce sont aujourd’hui près de 2.000 centres auditifs qui sont répertoriés sur le site Internet www.permanence-audio.fr et qui peuvent venir au secours des besoins urgents des patients âgées. Notamment pour l’entretien, la réparation et le réglage de leur matériel auditif.





Rappelons d’ailleurs que les problèmes auditifs peuvent renforcer l’isolement des ainés qui en ces temps difficiles n’ont pas besoin de souci en plus !



Dans une France où près des trois-quarts (70%) des patients des audioprothésistes ont plus de 70 ans, il était urgent qu’une offre de continuation des soins soit offerte (comme elle existe pour la vision).



La surdité est aujourd’hui une préoccupation centrale de santé publique. En effet, l’évolution démographique (le vieillissement des populations) prévoit une explosion des besoins dans les prochaines années... Selon l’OMS, ce sont aujourd’hui près de 278 millions de personnes dans le monde qui présentent une surdité modérée à profonde sur les deux oreilles.



Le marché de l’amplification auditive est conséquent et les perspectives de développement sont considérables. C’est un atout pour les patients, qui, tous les deux ans environ bénéficient d’une nouvelle avancée technologique.



A ce jour, les moyens de réhabiliter les différents types de surdité comprennent les aides conventionnelles de type prothèses auditives -équipées d'un microphone, d'un processeur pour traiter le signal et d'un haut-parleur– ainsi que les implants auditifs. A noter que les prothèses auditives deviennent insuffisantes en cas de surdité trop avancée.









