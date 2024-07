1,1 million de retraités toucheront 700 euros de plus sur leur pension de retraite de Septembre 1,1 million de retraités bénéficieront d'une augmentation substantielle de leur pension de retraite en Septembre 2024, avec un paiement initial minimum de 700 euros. Cette bonne nouvelle, qui concernera ceux dont les comptes en banque s'étofferont prochainement, fait suite à un ajustement prévu de longue date mais dont l'application a connu des retards.



La réforme des retraites, promulguée l'année précédente, avait posé les jalons de cette hausse, destinée à améliorer les conditions des retraités aux carrières complètes et aux salaires avoisinant le Smic . Cette revalorisation s'inscrit dans le cadre d'une augmentation du minimum contributif.



Selon des informations divulguées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), cette mesure affectera donc plus d'un million de retraités aux revenus limités . Parmi les 1,7 million de bénéficiaires potentiels, 600 000 ont déjà perçu une hausse moyenne de 50 euros bruts mensuels en septembre de l'année précédente. Les 1,1 million restants verront leur pension s'accroître en septembre 2024, un délai imputable à la complexité de traitement des dossiers, en particulier pour ceux cotisant à diverses caisses de retraite.



Renaud Villard, à la tête de la Cnav, a communiqué que l'augmentation moyenne prévue dépasserait légèrement les 60 euros mensuels. Lors de la régularisation, les retraités recevront les sommes cumulées des hausses mensuelles non perçues depuis septembre 2023 , représentant un versement moyen supérieur à 700 euros, en plus de la revalorisation de leur pension mensuelle à partir de septembre 2024.



Il est à noter que les retraités n'ont aucune démarche à entreprendre, sauf sollicitation explicite de leur caisse de retraite ; les versements seront exécutés de manière automatique. Cette initiative a pour but de renforcer le pouvoir d'achat des retraités aux ressources modestes, ayant contribué toute leur vie sur la base de salaires réduits.

Publié le 15/07/2024



