Article publié le 26/06/2019 à 08:49 | Lu 27 fois 10 conseils pour bien vivre à deux sa retraite (ebook) Cet eBook intitulé « 10 conseils pour bien vivre à deux sa retraite » vise à aider le lecteur -tout d'abord- à comprendre ce qui perturbe son équilibre conjugal lors de la retraite et propose ensuite dix conseils pour bien gérer son couple durant cette période de la vie pas toujours facile à appréhender.

La retraite, certains l’attendent avec impatience quand d’autres la redoutent. En effet, cette période de la vie est, qu’on le veuille ou non, une véritable « rupture de vie », un changement radical. L’activité professionnelle se termine ; il est temps de rentrer à la maison.



Oui mais voilà, ce retour dans le foyer familial n’est pas toujours évident et certains couples n’y résistent pas avec le développement d’une nouvelle tendance sociétale de fond : celle du divorce des jeunes retraités.



C’est pour ces gens là que ce livre électronique a été écrit par Sylvie Lidgi, spécialiste de la transition retraite et publié par les Editions Boom Génération: « en vérité, ce qui perturbe l’équilibre conjugal, c’est le fait de ne plus avoir d’activité professionnelle ! Et ce n'est pas une lapalissade ! Si l’un est déstabilisé, il aura tendance à déstabiliser l’autre… Mais c’est aussi au sein du couple que chacun va pouvoir se ressourcer en trouvant la bonne distance ».



Les journées ne sont plus rythmées par les horaires de la vie professionnelle et le couple se retrouve ensemble quasiment 24h/24. Ce sont de nouveaux face-à-face pour le couple, non qu’il n’y en ait pas eu par le passé, mais ces face-à-face sont aujourd'hui plus fréquents et plus longs.



Alors comment faire ? Définir (redéfinir !) le partage des tâches domestiques, les activités qui seront réalisées ensemble et celles qui le seront séparément. Il est très important que chacun se préserve un espace de liberté. Le fait d’avoir ses propres occupations permet de conserver un espace d’autonomie et de s’enrichir de l’expérience de l’autre.



Prix : 4,99 euros (42 pages) sur Amazon











