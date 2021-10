0 800 730 957 : le numéro vert pour la vaccination à domicile des personnes âgées

On le sait, les personnes âgées restent les plus fragiles face au Covid… Et pourtant, au 24 octobre dernier, 86,6% des personnes âgées de plus de 80 ans avaient reçu au moins une dose de vaccin (et 84,6%, un schéma vaccinale complet). Soit un taux de couverture inférieur à presque toutes les autres classes.



Dans ce contexte, le gouvernement tente d’améliorer la couverture vaccinale chez les personnes âgées. Et parmi ses solutions : le lancement de ce numéro vert, le 0 800 730 957, d’ores et déjà actif, qui permet aux personnes âgées de 80 ans et plus d'être vaccinées contre le Covid-19 à domicile. Ce numéro est accessible tous les jours de 6h à 22h.



Un numéro qui peut s’avérer utile car les ainés vivant à domicile, surtout dans cette tranche d’âge, peuvent s’avérer moins mobile et pas forcément à l’aise avec Internet. Donc finalement, la solution « numéro vert » et la prise de rdv par téléphone peut effectivement accélérer la vaccination au sein de cette population parfois fragile.



Attention seule la vaccination contre le covid est prise en compte ; pas celle pour la grippe. Ce numéro peut également permettre d'organiser un rendez-vous de vaccination chez le médecin traitant.