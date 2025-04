​Le pape François est décédé à l'âge de 88 ans : une page se tourne pour l'Église catholique Le Vatican a annoncé ce lundi de Pâque 21 avril 2025 le décès du pape François, survenu à 7h35 à Rome. Premier souverain pontife sud-américain, Jorge Mario Bergoglio laisse derrière lui un héritage marqué par l'engagement social, la réforme de l'Église et une gouvernance empreinte d'humilité. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 21/04/2025

Un pontificat historique et engagé Élu en mars 2013, le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio, devenu le pape François, a marqué l'histoire en étant le premier jésuite et le premier Latino-Américain à accéder au trône de Saint-Pierre. Son pontificat s'est distingué par une attention particulière aux plus démunis, aux migrants et à la protection de l'environnement. Il a également œuvré pour le dialogue interreligieux et a dénoncé les dérives du cléricalisme.



Durant son ministère, il a affronté de nombreux défis, notamment une avancée dans la gestion des scandales d'abus sexuels au sein de l'Église, pour lesquels il a mis en place des mesures visant à renforcer la transparence et la responsabilité.

Une santé déclinante ces derniers mois Depuis février 2025, le pape François avait été hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome pour une pneumonie bilatérale. Son état de santé, jugé critique à plusieurs reprises, avait nécessité une hospitalisation prolongée de plus de cinq semaines. Malgré une sortie de l'hôpital le 23 mars, il restait affaibli et sous surveillance médicale.



Le 20 avril, lors des célébrations de Pâques, il était apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre, saluant les fidèles d'une voix faible, sans assistance respiratoire visible. Cette apparition, bien que rassurante pour certains, témoignait de sa fragilité persistante.

Premières réactions et les suites à venir L'annonce de son décès a suscité une vive émotion parmi les fidèles et les responsables politiques du monde entier. Les hommages affluent, saluant la mémoire d'un pape proche du peuple et engagé pour une Église plus ouverte et solidaire.



Conformément aux traditions, le conclave chargé d'élire son successeur devrait se réunir dans les prochaines semaines. En attendant, le cardinal Camerlingue assurera la gestion des affaires courantes du Vatican.

Un héritage durable Le pape François laisse une empreinte indélébile sur l'Église catholique. Son approche pastorale, centrée sur la miséricorde et l'inclusion, a touché de nombreux croyants et non-croyants à travers le monde. Son décès marque la fin d'une ère, mais son message et ses réformes continueront d'influencer l'Église pour les années à venir.







