mySofie : une application pour simplifier la vie des aidants Afin d’alléger les tâches et adoucir la charge mentale des aidants (11 millions de personnes en France), la nouvelle application mySofie se propose de simplifier la vie de ces aidants en synthétisant toutes les informations de santé de leurs proches sur un seul et même espace. Concrètement ? Plus besoin de passer du temps à vérifier les divers remboursements de l’Assurance Maladie et de la mutuelle ou de jongler entre les différents sites internet pour les suivis. Détails.







Si le vieillissement de la population transforme de nombreux actifs en aidants pour leurs aînés, force est de constater que cet accompagnement au quotidien peut vite devenir une véritable charge mentale, notamment en matière de « gestion administrative » pour bon nombre d’entre eux...



Selon la baromètre de la Fondation APRIL*, si, au quotidien les aidants apportent essentiellement une aide domestique (60%) et un soutien moral (51%), ils sont 41% à fournir une précieuse aide administrative à leurs proches (suivi des comptes et divers démarches) ainsi que dans l’organisation des relations avec les professionnels de santé et des démarches inhérentes.



Et toujours selon le baromètre, une large majorité -plus de 8 aidants sur 10- est en demande de solutions pour leur faciliter le quotidien. C’est dans ce contexte qu’est née en 2018, cette nouvelle application…



Créée par Philippe Baranski et Aymeric Mehu, mySofie s’annonce comme « un agrégateur de prestations santé ». Dans la pratique, l’appli liste en un clin d’œil les dépenses et remboursements de ses proches, notamment des personnes à charge, afin de faire gagner du temps à ceux responsables de la santé de la famille. L’application revendique aujourd’hui 250 000 membres.

Article publié le 25/11/2022 à 09:55 | Lu 43 fois