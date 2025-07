l’emploi des seniors en France atteint 60,4 % en 2024 : un record historique en trompe l'oeil

En 2024, le taux d’emploi des 55‑64 ans en France a atteint un niveau jamais vu depuis 1975 : 60,4 % occupaient un emploi. Ce bilan inédit témoigne des effets des réformes des retraites, mais révèle aussi des écarts persistants avec l’Union européenne. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 25/07/2025

Un taux d’emploi des seniors au plus haut depuis 1975 La Dares (ministère du Travail) a publié le 23 juillet 2025 une note confirmant que 60,4 % des Français âgés de 55 à 64 ans étaient en emploi en 2024, contre 58,4 % en 2023. Une progression constante depuis 2000 qui place ce taux à son niveau le plus élevé jamais observé depuis le début des séries en 1975.



Dans le détail, la part des 60‑64 ans actifs atteint 42,4 % , un record également maximal depuis 1975 pour cette tranche d’âge.

Réforme des retraites : un moteur essentiel Ce bond spectaculaire est directement lié à la réforme des retraites de 2023 , qui a repoussé l’âge légal de départ de 62 à 64 ans pour les générations nées à partir de 1962‑1963. Ces générations sont les premières intégralement concernées, et leurs taux d’activité après 60 ans sont nettement supérieurs à ceux des générations précédentes.



Selon l’économiste Benoît Coquet (OFCE), cet effet mécanique est renforcé par des réformes successives démarrant dès les années 1990, allongeant durée de cotisation et reports d'âge, augmentant d’environ 29 points le taux d’emploi des seniors entre 2000 et 2024.

Des avancées notables, mais une performance encore sous la moyenne européenne Malgré cet essor, la France demeure en deçà de la moyenne de l’Union européenne , fixée à 65,2 % pour la tranche 55‑64 ans, ce qui la place seulement au 17ᵉ rang sur 27 pays .



La progression est plus marquée pour les 55‑59 ans (77,8 % d’emploi) que pour les 60‑64 ans (42,4 %), ce qui creuse l’écart face aux partenaires européens, où les taux des plus âgés sont bien plus élevés.

Inégalités persistantes : genre, secteur et perception en entreprise Le rapport de la Dares souligne aussi des différences selon le genre : en 2024, 62 % des hommes seniors étaient en emploi contre 58,7 % des femmes , ces dernières restant largement plus souvent à temps partiel (32,6 % vs 10,7 %).



D’un point de vue culturel et relationnel en entreprise, une enquête de Le Monde / Review Jobs révèle que si les seniors sont vus comme compétents et impliqués, certains collaborateurs — notamment les jeunes et cadres — se montrent réticents à leur présence accrue dans leurs propres équipes.

Enjeux à venir : maintenir la dynamique et réduire les disparités Le défi pour les années à venir est double : prolonger la progression du taux d’emploi , tout en réduisant les déséquilibres sociaux , professionnels et géographiques. Les négociations sur l’emploi des seniors débutées en octobre‑novembre 2024 portent notamment sur des mesures comme le CDI senior, la retraite progressive dès 60 ans, ou encore les incitations aux employeurs pour recruter des salariés âgés. Ces discussions devront aboutir à des dispositifs plus efficaces et équitables.