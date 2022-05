Article publié le 13/05/2022 à 01:00 | Lu 106 fois iPod : Apple arrête ce pionnier de la musique numérique





L’iPod touch s’arrête. La fin d’une époque et un adieu à une icône de la technologie. Après 21 ans d’existence, l’iPod n’est plus. Apple a annoncé que l’iPod Touch actuel ne serait plus produit. Vous ne pourrez donc en obtenir un que jusqu’à l’épuisement des stocks. Ni fleurs, ni couronnes…

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Dans une sobre déclaration, Apple a donc annoncé que « l’iPod Touch serait disponible jusqu’à épuisement des stocks".



iPod a redéfini la façon dont la musique était découverte, écoutée et partagée.



Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple, a préféré parler de l’avenir plutôt que du passé dans cette annonce.



« La musique a toujours fait partie de notre coeur chez Apple, qui l’a apportée à des centaines de millions d’utilisateurs. L’iPod a eu un impact sur plus que l’industrie de la musique –il a également redéfini la façon dont la musique est découverte, écoutée et partagée ».



« Aujourd’hui, l’esprit de l’iPod perdure. Nous avons intégré une expérience musicale incroyable à tous nos produits, de l’iPhone à l’Apple Watch en passant par le HomePod mini, et sur Mac, iPad et Apple TV. Et Apple Music offre une qualité sonore de pointe avec prise en charge de l’audio spatial – il n’y a pas de meilleur moyen d’apprécier, de découvrir et d’expérimenter la musique. »



Depuis son lancement, Apple aurait vendu près de 450 millions d’iPods. Rectangulaire, blanc, révolutionnaire avec sa roue de navigation, l’iPod original, introduit le 23 octobre 2001, aura été le premier lecteur MP3 à contenir 1 000 chansons et une batterie de 10 heures dans un petit boîtier – marié à iTunes, il est devenu un pionnier, mais a été rapidement dépassé six ans plus tard par quelque chose d’aussi puissant : l’iPhone.



