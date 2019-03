Article publié le 20/03/2019 à 09:17 | Lu 214 fois iDiabète : une carte intelligente contre le diabète iDiabète est une carte qui permet au patient d’avoir toujours son traitement sur lui, dans son smartphone et qui permet par ailleurs à un médecin d’y avoir accès en cas d’urgence, quand le patient est dans le coma, en scannant le QR code qui figure sur sa carte papier, ou sur un sticker collé sur son smartphone.





Aujourd’hui, les patients diabétiques ont sur eux, une carte en carton sur laquelle est indiquée qu’ils sont diabétiques mais cela n’apporte in fine, que peu d’aide… D’où l’idée d’utiliser un support que tout le monde -ou presque- a dans sa poche, le fameux smartphone en lui adjoignant un QR code à scanner qui donne accès à toutes les infos.



Lorsque le patient veut montrer sa carte d’identité de diabétique, il n’a qu’à allumer son smartphone. En cas d’urgence, le médecin urgentiste qui aura lui aussi téléchargé l’application iDiabète, doit simplement scanner le QR code qui figure sur la carte du patient ou sur un sticker qu’il a collé sur son appareil.



Les patients peuvent se procurer cette carte auprès de l’association des patients diabétiques de Bourgogne Franche-Comté, ou auprès des médecins et pharmaciens qui participent à l’opération. Cette carte vient d’être officiellement lancée par la présidente de la Région Bourgogne-Franche-

Comté, Madame Marie-Guite Dufay.



Cette carte sera prochainement déployée au niveau national.



