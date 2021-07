Article publié le 22/07/2021 à 08:48 | Lu 71 fois e-TellYou : des messages écrits ou vidéo pour vos proches et pour plus tard...





Alors que le monde actuel vit dans l’immédiateté, voici un tout nouveau concept baptisé e-TellYou qui propose de prendre un peu de recul et qui permet d’envoyer dans le futur, des messages écrits et/ou vidéo à ceux que l’on aime. Explications.

L’idée d’e-TellYou a surgi de façon assez impromptue, lors d’un café pris en terrasse Place Massena à Nice. Ce jour-là, Patricia Litardi* -62 ans- et Dustin Sieber -30 ans- se sont donnés rendez-vous pour s’entraider afin de rebondir professionnellement, peu de temps après avoir quitté la société où ils avaient travaillé ensemble pendant quelques mois.



Ils évoquent les problèmes de fluidité, de cohérence et de transparence dans les échanges des différents services de cette entreprise multisites. La conversation dépasse ensuite le domaine professionnel : Patricia et Dustin parlent des difficultés rencontrées pour communiquer des choses intimes et personnelles.



Ils réalisent que le problème vient du fait qu’il faut disposer d’un espace temporel suffisant en qualité et en quantité pour permettre l’expression et la transmission, ce que ne favorise pas l’époque actuelle, caractérisée par des modes de vie axés sur le « toujours plus vite », la dispersion géographique, l’isolement social et depuis quelques mois, la distanciation.



Patricia et Dustin ont ainsi eu l’idée de créer e-TellYou… Mais de quoi s’agit-il exactement ? Ce tout nouveau concept propose donc d’envoyer -virtuellement- dans le futur des « capsules temporelles personnelles » à qui on veut, permettant de renforcer ce que l’on exprime par écrit, audio ou vidéo. En gros et pour faire simple, il s’agit d’une messagerie différée ayant pour objectif de donner à chacun la possibilité d’exprimer ce qu’il ou elle a d’important à dire et de le valoriser, à un coût très abordable.



Les messages sont cryptés et sauvegardés en toute confidentialité, et sont délivrés à la date choisie par leurs auteurs. e-TellYou propose plusieurs produits comme le « Classique » qui est un message écrit, audio et vidéo que l’on peut envoyer à qui on veut, quand on veut. Autre option, l« 'Essentiel » qui est un testament affectif que l’on fait à ses proches. Ce produit s’adresse aux personnes dont la santé est fragilisée, qui savent que la fin de vie approche, et qui souhaitent révéler leurs sentiments, leurs regrets et leurs secrets pour se sentir en paix.



*Âgée de 62 ans, Patricia a notamment travaillé dans le secteur médical et dans le médico-social à la direction d’un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). Curieuse de tout et créative, Patricia n’a de cesse d’apprendre, de comprendre, d’évoluer et de mener à bien des projets dont la portée vise l’humain dans ce qu’il a de plus profond.









