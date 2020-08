Article publié le 21/08/2020 à 02:00 | Lu 76 fois Xiaomi lance une télévision totalement transparente !





Décidément voici un mois d’août d’autant plus riche en annonces que tous les salons high-tech ont été annulés… Le géant chinois Xiaomi vient de tenir en ligne sa conférence de présentation de ses nouveautés. Mais une belle surprise était au rendez-vous : en sus de présenter comme prévu ses smartphones Mi 10 Ultra et Redmi K30 Ultra, Xiaomi a également dévoilé le premier téléviseur OLED transparent.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Voilà en tout cas une belle façon de célébrer les dix ans d’existence de la marque fondée par Lei Jun : une Mi TV LUX, un téléviseur OLED transparente, à travers laquelle on peut voir quand elle est éteinte, les composants étant situés dans le socle. Bientôt, votre écran plat ne défigurera plus votre déco d’intérieur.



Comptez l’équivalent 7.200 dollars pour vous offrir cette beauté transparente de 55 pouces pour 5,7 mm d’épaisseur et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.



À côté de cela était dévoilé un Mi 10 Ultra à la fiche technique carrément bluffante : processeur Snapdragon 865, 5G, Wi-Fi 6, jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, quadruple module caméra avec zoom x120, écran OLED au taux de rafraîchissement de 120 Hz, recharge filaire 120W, recharge sans-fil 50W, et même recharge inversée 10W. Il sera commercialisé en Chine à un prix allant entre 5299 Yuan (655 €) et 6999 Yuan (855 €). On peut donc s’attendre à le voir débarquer à un petit millier d’euros par ici.



A cela s’ajoute l’annonce d’un Redmi K30 Ultra, version haut de gamme du Redmi K30, connu sous le nom de Pocophone F2 Pro en France. Il sera équipé d’un processeur Dimensity 1000+ MediaTek, d’un écran OLED 6,67 pouces sans encoche, la caméra frontale étant en fait abritée dans un module mécanique. Il sera commercialisé en Chine pour 1999 Yuan (244 euros). Reste à voir s’il sortira en France.



