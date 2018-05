Wolfberger, Gewurztraminer Exubérance n°1

L’Alsace s’émancipe. Au-delà des cépages et autres AOP, le marketing viticole devient visuel et s’affiche désormais au travers d’étiquettes aux dessins surprenants et disruptifs. C’est cette démarche que l’on retrouve avec l’Exubérance n°1 de la maison Wolfberger.



C ‘est pour célébrer un Gewurztraminer de 2016 que cette vieille maison créée en 1902 vient de créer cette collection de trois flacons aux étiquettes dédiées aux arômes de ses Gewurtztraminer.



Des étiquettes qui reproduisent les fleurs ou les fruits que l’on retrouve dans l’expression de ces vins. L’Exubérance n°1 met ainsi en avant l’éclat et l’aspect pimpant, voire « bling-bling » du vin tandis que l’Exubérance n°2 et N°3 soulignent la douceur du cépage et sa minéralité.



Ces vins conçus pour plaire, possèdent des étiquettes aux décors différents et s’inscrivent dans la lignée des vins et des champagnes qui ont utilisé l’image d’un emballage pour conquérir les clients à l’instar du Mouton-Rothschild, des beaujolais de Duboeuf ou de bouteilles de champagne au décor art nouveau.



Se différencier visuellement est en effet primordial, mais le vin n’est pas un produit de luxe banal et le travail du vigneron reste encore le plus important ! C’est dans cet esprit de personnalisation que les étiquettes sont conçues en préservant un espace où il est possible d’inscrire quelque chose de personnel.



Au-delà des apparences flatteuses, ce gewurztraminer de Wolfberger offre une subtilité aromatique délicate qui se poursuit en bouche par une richesse fruitée ou la rondeur s’exprime totalement. Il sera parfait avec un foie gras d’Alsace ou avec certains fromages persillés ou puissants. Un gewurztraminer qui sera également parfait avec des desserts. Compter 12,95 euros chez les cavistes.



Joël Chassaing-Cuvillier