Article publié le 18/01/2021 à 16:54 | Lu 268 fois What's up Camille ? un incubateur pour projets professionnels seniors





Le positionnement de l'incubateur « What's up Camille ? », porté par l'association Kiki à Paris, est de proposer un espace destiné à faire éclore des projets professionnels ou à engager des entrepreneurs quinquas et plus, déjà à pied d'œuvre, sur leurs objectifs de création ou de développement. Détails.

Ce n’est pas parce que l’on a 50 ou 60 ans voire même plus que l’on n’a plus l’envie d’entreprendre, de rebondir, de changer de métier, de créer son entreprise… Au contraire. C’est un âge auquel on a de l’expérience, du réseau, des relations, des économies, etc. Bref, c’est peut-être le meilleur moment pour donner corps à ses idées.



Ainsi, après six années à soutenir des projets de jeunes créateurs (le plus courant dans ce type de structure), la trentenaire Kim Salmon a décidé de mettre à profit son expérience pour atteindre ses objectifs d'accompagnement avec cette cible, les quinquas et plus, donc des seniors dans le monde du travail, dans le cadre de l'incubateur solidaire « What's up Camille ? ».



L’idée étant de « booster » la confiance de ces « silvers entrepreneurs » en partant du constat qu'ils sont bien moins soutenus que les jeunes générations, alors qu'actifs ou sans emploi, ils représentent un vivier à fort potentiel à même de générer de la valeur économique et sociale. Une évidence, mais qui a besoin d’être rappelée à longueur d’année…



Cet incubateur propose à ces hommes et femmes expérimentés d'accéder à une trajectoire nouvelle et viable et ce, quel que soit leur parcours académique ou atypique. Dans un temps court et un écosystème qui se veut « bienveillant », chaque porteur de projet est accompagné personnellement, rencontre des professionnels, échange avec ses pairs, maîtrise les outils de développement et de communication en s'insérant, c'est un atout supplémentaire, dans un réseau professionnel actif...



Ce sont déjà une centaine de pros aguerris aux compétences multiples (de 25 ans à 70 ans) qui structurent cet offre dans le déploiement de cette action à destination des 50 ans et plus. Organisatrice et animatrice de ce programme, Kim Salmon s'attache à capter les aspirations et besoins spécifiques de chaque « silver entrepreneur ».









Dans la même rubrique < > Le senior, passeur de savoir par Julien Bareaud Emploi senior et digital : trois questions à Hymane Ben Aoun, PDG d'Aravati Chefs d'entreprises et DRH : sept raisons d'embaucher un cadre senior