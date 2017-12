Article publié le 28/12/2017 à 01:00 | Lu 149 fois Walking football : du foot marchant pour les seniors Voici un sport intéressant qui s’adresse aux seniors. Le walking football. Un football qui nous vient de Grande-Bretagne et qui se joue en marchant. Et seulement en marchant ! Une bonne manière de rester en forme tout en s’amusant et en développant les liens sociaux. Bref, que du bon.





Aujourd’hui, précise l’agence de presse française, cette nouvelle activité sportive arrive dans l’Hexagone par l’entreprise des nombreux retraités anglais qui s’installent en France et qui promeuvent ce football en marchant.



Globalement, le principe est le même que le football, mais interdiction de courir et de tacler l’adversaire ! Sinon, coup franc ou carton. Autre règle : le ballon ne doit pas aller plus haut que la tête des joueurs.



Ce nouveau sport reste encore très confidentiel pour le moment en France, mais il pourrait se développer dans les années à venir compte-tenu du nombre croissant de seniors. Et puis, cette activité permet de bouger sans se faire mal, en s’amusant et en maintenant des liens sociaux avec les copains du club. Bref, que du bon. Espérons que le walking football aura un bel avenir dans l’Hexagone.



L’année dernière, une On estime que le football est né en 1863 en Angleterre à Cambridge. Plus de cent ans plus tard, un nouveau sport voit le jour, également en Grande-Bretagne : le walking football. Un sport de plus en plus populaire en Angleterre (environ un millier de clubs) qui s’adresse principalement aux seniors, indique une récente dépêche de l’AFP.Aujourd’hui, précise l’agence de presse française, cette nouvelle activité sportive arrive dans l’Hexagone par l’entreprise des nombreux retraités anglais qui s’installent en France et qui promeuvent ce football en marchant.Globalement, le principe est le même que le football, mais interdiction de courir et de tacler l’adversaire ! Sinon, coup franc ou carton. Autre règle : le ballon ne doit pas aller plus haut que la tête des joueurs.Ce nouveau sport reste encore très confidentiel pour le moment en France, mais il pourrait se développer dans les années à venir compte-tenu du nombre croissant de seniors. Et puis, cette activité permet de bouger sans se faire mal, en s’amusant et en maintenant des liens sociaux avec les copains du club. Bref, que du bon. Espérons que le walking football aura un bel avenir dans l’Hexagone.L’année dernière, une étude de l’Université de Copenhague au Danemark, parue dans la revue scientifique Plos One et réalisée sur un groupe d’hommes âgés de 63 à 75 ans qui a joué au foot deux fois par semaine pendant un an, leur santé, notamment cardiaque, a été améliorée par la pratique de ce sport que l’on imagine réservé aux jeunes… Les premiers effets bénéfiques ont été notés au bout de quatre mois seulement.