Article publié le 19/02/2018 à 01:00 | Lu 137 fois Walk : un appareil électronique qui permet aux seniors de marcher en cadence Plus de 10 millions de personnes en France se trouvent en situation de perte d’autonomie et souffrent de troubles de la marche, ce qui impacte leur qualité de vie au quotidien. Afin de permettre aux seniors de garder leur autonomie le plus longtemps possible, la start-up montpelliéraine Resilient Innovation a développé Walk, un boitier capable de détecter les troubles locomoteurs qui déclenche si nécessaire une stimulation auditive sur laquelle l’usager peut synchroniser son pas. Une première mondiale.

Dans la pratique Walk est un appareil qui, après trente ans de recherche, est commercialisé aux utilisateurs finaux après une semaine d’essai et avec un suivi personnalisé.



Plus concrètement, il s’agit d’un boitier léger, compact et ajustable qui se place au niveau de la taille. Il embarque une carte électronique ainsi que des capteurs qui analysent les mouvements du marcheur. Une fois que le début des mouvements est identifié par les capteurs, Walk envoie immédiatement un signal sonore perçu par l’utilisateur pour faciliter et rythmer sa marche.



Son design ergonomique et pensé pour un usage « senior ». Ainsi, il est doté de grands boutons. Par ailleurs, sa taille et sa simplicité d’utilisation visent à répondre aux attentes des personnes âgées, en évitant autant que faire se peut, de fausses manipulations éventuelles. Bon à savoir : l’appareil est garanti cinq ans.



Walk a été mis au point en collaboration avec ses utilisateurs finaux et amélioré suite à leurs retours. Selon les premiers usagers, Walk permettrait de retrouver confiance en soi et donc, in fine, de l’indépendance.



Jordan Miron, le fondateur de l’entreprise, souligne que Walk est un dispositif intuitif, non invasif, non stigmatisant mais surtout qui ne nécessite aucun effort de concentration de la part de l’utilisateur. Le dispositif améliore le confort de vie des personnes atteintes de troubles de la marche d’origine neurologique et vise à aider celles sujettes aux chutes : seniors, personnes atteintes de Parkinson…



Aujourd’hui Resilient Innovation compte plus d’une centaine d’utilisateurs. Affaire à suivre.