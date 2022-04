Article publié le 01/04/2022 à 08:20 | Lu 81 fois Voyage : quel moyen de transport choisir quand on est senior ?





Lorsqu'on commence à prendre de l'âge, les voyages ne s'arrêtent pas pour autant. Il s'agit d'une période où il est possible d'en profiter pour découvrir de nouveaux pays. Mais quels sont les moyens de transport à privilégier ? On vous propose de faire le point dans cet article.

La voiture oui, mais pas pour de longues distances

Bien que l'aptitude à conduire longtemps tende à diminuer avec l'âge, rien ne vous empêche de prendre la voiture pour partir en vacances. Il suffit d'adapter ses habitudes de conduite en évitant, par exemple, les trajets de nuit ou sous la pluie.



Efforcez-vous également de faire des étapes si vous devez partir loin. Et consultez votre médecin traitant régulièrement, de manière à déterminer si votre vue ou votre audition n'ont pas baissé ou si vous avez un temps de réaction qui s'est allongé.



N'oubliez pas non plus de choisir un véhicule qui vous soit adapté. Ainsi, si vous avez du mal à tourner la fenêtre en raison de douleurs aux cervicales, optez pour une voiture avec détecteurs d'angles morts. Ajoutez également un rétroviseur supplémentaire et privilégiez un modèle ayant de grandes surfaces vitrées.



Et dans le cas où vous n'auriez pas de problème de conduite, mais plutôt de mobilité, il est possible de réaliser une demande de CMI stationnement.



L'avion, les précautions à prendre

Autre solution, l'avion. Si vous devez laisser votre véhicule sur le



Ainsi, vous n'aurez pas à trop vous fatiguer. Contrairement à la voiture où vous pourrez emmener toutes les affaires que vous souhaitez, contentez-vous d'une valise légère et à roulettes lors d'un voyage en avion. Vous préserverez ainsi votre dos.



Par ailleurs, munissez-vous de bas de contention, que le vol soit long ou non. Ainsi, vous éviterez une éventuelle embolie pulmonaire. Et dans le cas où vous partiriez pour le Canada ou l'Argentine (des vols long-courrier), efforcez-vous de marcher régulièrement.



Si vous avez des médicaments à prendre à des heures fixes, veillez à les prendre en cabine et conservez avec vous des documents permettant de vous identifier rapidement en cas de besoin.



Le train, un bon compromis

Enfin, le train. Il peut s'agir d'un bon compromis pour réaliser à la fois de courtes et de plus longues distances. Des services sont mis en place afin de permettre aux personnes âgées de voyager plus facilement et à des prix réduits.



Il existe par ailleurs un service permettant d'être conduit directement de son domicile à la gare. Le train permet de voyager dans le confort et en toute sécurité. Les secousses restent rares, ce qui permet de se déplacer facilement entre les différents wagons. Mais attention, veillez aussi à ne partir qu'avec des bagages légers.



Enfin, prendre le train est l'occasion de



