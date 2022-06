Article publié le 27/06/2022 à 03:15 | Lu 133 fois Voilà l'été, si on bougeait ? : l'Agirc-Arrco se mobilise contre l'isolement des ainés pendant l'été





L’Agirc-Arrco lance du 4 juillet au 28 août 2022, l'opération “Voilà l’été, si on bougeait”, un programme d’activité physique à destination des retraités, proposé dans seize villes* de France visant à favoriser le lien social pendant la période estivale.





Dans ce contexte et pour prévenir le risque d'isolement des ainés et des retraités, l'Agirc-Arrco (très impliqué d’une manière générale dans le « bien-vieillir ») organise du 4 juillet au 28 août 2022, l’opération « Voilà l’été, si on bougeait ? » qui s’annonce comme un « vecteur de lien social grâce à l’activité physique ».



Au programme : des séances de marche en groupe complétées par des exercices d’activité physique adaptée. Encadrées par des coachs sportifs, les séances s’étalent sur les huit semaines des mois de juillet et août à raison d’une par semaine.



A la fin de la période, un bilan de forme sera proposé à chaque participant. Les horaires et types d’activités seront adaptés aux conditions climatiques.



« La lutte contre l’isolement des seniors est partie intégrante des orientations prioritaires de notre action sociale. Nous menons tout au long de l’année par l’intermédiaire de nos centres de prévention et comités d’action sociale en région des actions de prévention à destination des seniors pour préserver et prolonger le plus longtemps possible leur autonomie. Cette opération spéciale, mise en œuvre avec l’aide de l’opérateur Eté Indien est une première », précise encore Frédérique Decherf.



Modalités d’inscription : ce programme s'adresse aux retraités, bénéficiaires du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Quarante places, intégralement prise en charge par le régime Agirc-Arrco, sont proposées dans chaque ville* couverte par l’opération.



• Pour s’inscrire au programme, rendez-vous sur la page

• Pour s’informer sur le programme, une visioconférence est accessible en replay jusqu’au 1er juillet sur le site Happyvisio.com, avec la participation de Véronique de Villèle, coach sportive et animatrice TV Voilà l’été, si on bougeait ? (happyvisio.com)



*Aix-en-Provence, Amiens, Auxerre, Bordeaux, Bouchemaine, Boulogne-Billancourt, Caen, Clermont-Ferrand, La Rochelle, La Grande Motte, Lyon, Metz, Reims, Rennes, Toulouse et Tours.









