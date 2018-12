Article publié le 21/12/2018 à 04:39 | Lu 162 fois Vivre ensemble... de manière intergénérationnelle (reportage) La chaine de télé Public Sénat va diffuser le samedi 12 janvier 2019, un documentaire de Julie Benzoni (produit par TGA Production) intitulé Vivre ensemble qui fait écho à une expérience intéressante qui se déroule dans un village de Touraine qui a développé une Marpa-école, qui associe maison de retraite et école élémentaire.

Non, il ne s’agit pas du fameux « vivre ensemble » dont on nous parle à longueur d’année depuis une décennie et qui a du mal à s’imposer, mais d’un tout autre « vivre ensemble » qui cette fois-ci, fait référence aux différentes générations.



De fait, ce film qui sera présenté sur la chaine Public Sénat le 12 janvier prochain, présente un modèle du « vivre ensemble » unique en France et à grande échelle à Souvigny-de-Touraine. Ce petit village typiquement français de 380 habitants a eu la bonne idée -et le courage- de réunir les générations en créant une MARPA-ECOLE, la première résidence intergénérationnelle.



Plus concrètement, il s’agit d’un établissement qui abrite sous le même toit, une maison de retraite et une école élémentaire (cela existe dans d’autres endroits de France et se développe depuis une quinzaine d’années). Au quotidien, cette structure offre 24 logements qui accueillent des personnes âgées qui partagent de manière volontaire le quotidien des 53 enfants de l'école. Une bien belle expérience.



A travers les témoignages des enfants, des anciens mais aussi des personnes qui travaillent et vivent au jour le jour dans cette structure, ce reportage permet de comprendre comment peut se créer ce lien intergénérationnel et montre que ce fameux « vivre ensemble » n’est pas qu’une idée abstraite mais un modèle et un engagement à suivre pour les années à venir. A voir.



A noter que le reportage sera suivi d’un début, comme c’est souvent le cas sur la chaine Public Sénat.











Dans la même rubrique : < > Ville Amies des Ainés : Nos 20 ans à Vevey, lauréat 2018 La transmission intergénérationnelle en mode culinaire (partie 2)