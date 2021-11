Article publié le 16/11/2021 à 03:00 | Lu 123 fois Vitamine D : quels sont ses bienfaits ?





Grâce à l’alimentation ou sous l’effet du soleil, votre corps peut assimiler facilement la vitamine D. Bien qu’on parle souvent de l’importance de la vitamine D pour l’organisme, les bienfaits demeurent flous pour une grande majorité de personnes. Zoom sur les bienfaits de la vitamine D.

Renforcement des dents et des os

La vitamine D, notamment la vitamine D3 contribue à la régulation et à l’absorption du calcium et joue un rôle important dans la santé de vos dents et de vos os –où se trouve la majorité du calcium.



Des niveaux élevés de calcium dans votre alimentation contribueront donc à la solidité de vos os et de vos dents. Par contre, un apport insuffisant en calcium peut entraîner des douleurs articulaires avec apparition précoce de l’arthrose et une perte précoce des dents.



Renforcement du système immunitaire

L’un des principaux bienfaits de la vitamine D consiste à assurer le maintien et le renforcement du système immunitaire.



Fonctions musculaires

La vitamine D3 est également engagée dans les processus de préservation et de régénération de nos muscles. Chez les seniors, il peut être très utile de consommer des compléments alimentaires à base de vitamine D afin de réduire les risques de chute. Pour les besoins accrus en vitamine D, un apport de 2000 UI (Unités Internationales) sera recommandé.



Amélioration des fonctions cérébrales

La vitamine D a des impacts sur de nombreuses fonctions importantes de l’organisme, notamment le fonctionnement du cerveau. Des récepteurs de la vitamine D se trouvent dans le cerveau et la moelle épinière. La vitamine D s’avère bénéfique, car elle joue un rôle dans l’activation et la désactivation de la synthèse des neurotransmetteurs, ainsi que dans la croissance et la réparation des nerfs.



Stimulation de l’humeur

La vitamine D s’avère bénéfique pour votre humeur au quotidien, en particulier pendant les mois plus froids et plus sombres. Les symptômes du trouble affectif saisonnier (TAS) peuvent être liés à de faibles niveaux de vitamine D3, associés à un manque d’exposition au soleil.



Aide à la perte de poids

Si vous essayez de perdre du poids et que vous n’avez pas obtenu les résultats escomptés, vous pourriez envisager d’augmenter votre taux de vitamine D3 par le biais de l’alimentation et de l’exposition au soleil. La vitamine D3 peut contribuer à réduire votre taux de graisse corporelle.

De plus, les personnes qui présentent une carence en vitamine D présentent plus de risques de devenir obèses.



Réduction du risque de polyarthrite rhumatoïde

Les personnes souffrant de polyarthrite rhumatoïde (une maladie inflammatoire chronique des articulations) présentent souvent un faible taux de vitamine D. Le système immunitaire réagit aux revêtements des articulations comme si ces protéines étaient des substances étrangères, ce qui entraîne une inflammation des articulations et se traduit par des raideurs, des douleurs et une mobilité réduite.



En augmentant votre taux de vitamine D, vous pouvez réduire la gravité et l’apparition de cette maladie et d’autres maladies auto-immunes.



