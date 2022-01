Article publié le 04/01/2022 à 02:43 | Lu 404 fois Visa pour l'Australie : de quels documents a-t-on besoin ?





Après l’annonce de l’ouverture des frontières australiennes, vous voulez demander un visa pour l’Australie ? Découvrez les documents indispensables.

Ouverture des frontières : quels documents pour aller en Australie ?

Les frontières australiennes sont restées fermées depuis la recrudescence de la COVID-19, paralysant ainsi plusieurs voyages et activités touristiques. Mais tout récemment, le Premier ministre Scott Morrison a annoncé -pour bientôt-, la réouverture prochaine des frontières.



Cela signifie que vous allez pouvoir effectuer votre demande de visa pour l’Australie. Pour ce faire, il y a quelques documents à fournir et certaines formalités à remplir. Cet article vous permet de tout savoir sur l’obtention de ce visa.



Quels sont les documents essentiels pour obtenir un visa pour l’Australie ?

Depuis l’apparition du coronavirus, l’Australie fait partie des pays qui ont adopté une politique de tolérance zéro contre le virus. Cette situation a conduit à la fermeture stricte de ses frontières.



Etant donné que le taux de vaccination augmente de façon considérable dans le pays, il sera bientôt possible d’obtenir un visa pour l’Australie. Il faudra juste rassembler les documents essentiels pour ce un



Toute personne désirant entrer sur le territoire australien devra respecter certaines conditions dont l’obtention d’un visa.



Pour cela, il vous faudra :

• avoir un pass vaccinal,

• fournir les preuves que vous êtes en bonne santé physique et mentale, afin de ne pas être une personne à risque pour la santé publique en Australie,

• être en possession d’un passeport individuel en cours de validité, si vous avez la nationalité française, belge ou celle d’un autre pays de l’Union européenne avant de solliciter un visa pour l’Australie,

• présenter un casier judiciaire vierge….



Quel que soit le motif de votre voyage, vous êtes tenu de respecter toutes les règles de conduite instaurées sur le territoire australien. Ainsi, à votre arrivée dans le pays, vous devez vous plier aux exigences de quarantaine imposées par la douane australienne. Le non-respect de l’une de cette exigence pourrait empêcher la validité de votre visa australien.



Quels sont les différents types de visas australiens ?

Pour voyager en Australie, vous aurez le choix entre plusieurs types de visas.



Le visa ETA (Electronic Travel Authority)

C’est une autorisation de voyage électronique de courte durée (3 mois maximum) ; le plus classique d’ailleurs. Sa demande se fait en ligne auprès d’une agence de voyage accréditée. Le voyage est confirmé de façon numérique et son demandeur n’a pas besoin de se faire apposer un timbre ou un quelconque tampon dans son passeport avant de voyager. Il pourra de ce fait, s’en servir pour prendre un vol de croisière ou n’importe quel autre moyen.



Le visa eVisitor

Il s’agit d’un visa pour l’Australie presque similaire à l’ETA en ce qui concerne sa procédure d’obtention en ligne. La seule différence ? Les différentes nationalités prisent en compte par chacune de ces deux autorisations de voyage. En l’occurrence, votre agence de voyage pourra vous guider dans le choix de l’un ou l’autre visa pour votre voyage en Australie.



Le Working Holiday Visa (WHV)

Encore appelé visa vacances travail, il s’agit d’une autorisation de longue durée accordée aux ressortissants étrangers qui ont pour objectif d’aller en Australie pour étudier et travailler. C’est un visa qui vous donnera la latitude d’aller et venir, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, sans inquiétude, pendant un an. Il peut être obtenu de façon classique, par courrier ou en ligne, avec l’aide d’une agence de voyage dûment autorisée.



Comment s’y prendre pour effectuer une demande de visa pour l’Australie ?

La première étape pour réussir sa demande de visa australien est de trouver une agence de voyage capable de vous accompagner dans toutes vos démarches en ligne.



Pour ce faire, il est primordial pour l’agence de voyage :

• d’être accrédité pour délivrer le visa pour l’Australie,

• d’être une référence dans le domaine, avec plusieurs avis positifs laissés sur son site web,

• d’avoir la capacité d’orienter les voyageurs dans le choix du visa qui correspond au type de séjour qu’ils voudraient passer sur les terres australiennes,

• de donner satisfaction en un temps record….



