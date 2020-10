Vins : une verticale pour Noël

Ce ne sont pas moins d’une cinquantaine de châteaux qui est ainsi proposée aux amateurs. Château LynchBages (200 euros la caisse), Talbot (330 euros la caisse), Léoville Poyférré, La Conseillante, Palmer, Ducru Beaucaillou, Calon Ségur, font ainsi partie de cette sélection.



Dans ces six millésimes, il est clair que 2019, 2018, 2016 et 2015 offriront le meilleur de ces superbes années. Pour certains châteaux, les millésimes sont d’ores et déjà épuisés et il s’agit là, d’acquérir des années difficiles à trouver.



Une occasion idéale pour créer des soirées de dégustation entre amis amateurs et de découvrir l’art de la verticale.



Comme à l’habitude pour les ventes de primeur, les caisses seront livrées aux clients durant le premier semestre 2022 en même temps que les primeurs 2019.



La commercialisation de ces verticales se déroule jusqu’à la fin du mois d’octobre sur le site chateauprimeur.com ainsi qu’à la cave des Galeries Lafayette à Paris.



Joel Chassaing-Cuvillier