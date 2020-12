Article publié le 21/12/2020 à 01:00 | Lu 244 fois Ville Amies des Ainés : la Mami'nute, l'un des huit lauréats 2020





Alors que la remise des prix s'est déroulée le 1er décembre dernier à l'occasion des 8èmes Rencontres du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (édition 100% digitale), voici la présentation de l’un des huit lauréats de 2020 : la Mami’nute, une pastille vidéo d’information par et pour les seniors.

La crise sanitaire vécue a illustré l'enjeu d'une communication adaptée bien que parfois volontairement décalée. C’est pourquoi, deux pastilles vidéo ont été réalisées par et pour des seniors mais aussi pour le tout public.



Elles ont été diffusées tous les midis sur le groupe Facebook de la ville de Louviers dans l’Eure. Drôles, divertissantes et faites d'autodérision, les aînés ont pris à coeur le fait de transmettre des messages rassurants pendant le confinement.



Les vidéos ont donc à la fois permis à quelques seniors de la ville de Louviers de participer à un projet original, tout en ayant fait participer le public qui a visionné les vidéos.



Le projet a débuté le 14 avril 2020 grâce au concept "Midi confiné" de la ville de Louviers et de son service communication. L’idée de participer à ces pastilles vidéo est venue de par la volonté de sensibiliser le public seniors de façon informative et humoristique, ce qui a permis de distiller de l'information pendant le confinement.



La communication autour du projet a été possible avec le petit journal distribué à l'ensemble des aînés de la ville, dans le but de trouver des acteurs pour le projet. La séquence était filmée parfois en deux à trois prises que le service communication de la ville devait ensuite monter.



Le scénario a été rédigé en fonction des commentaires donnés par les aînés de la résidence autonomie et les aînés de la ville mais aussi à partir de scènes vécues. Le texte des saynètes s’est ensuite adapté avec les acteurs, afin qu'ils puissent modifier les répliques avec leurs propres mots ou expressions.



Les séquences ont été tournées en intérieur. Les aînés ont ainsi pu être mobilisés sur cette période en

maintenant les gestes barrières.



L’action avait pour objectif de communiquer sur les comportements adéquats et les précautions à prendre, de lutter contre la morosité durant la crise sanitaire en évitant l’exclusion des seniors.



L’initiative a pu être évaluée grâce au taux de satisfaction des acteurs qui ont joué, au nombre de vues des pastilles vidéo et à la qualité des commentaires laissées par les internautes.



Si ce sont les seniors qui ont permis de partager les idées et d’ajuster le scénario, c’est le service communication de la ville et le pôle seniors du CCAS qui ont permis la réalisation du projet grâce à l’accompagnement graphique et au montage final.



Les pastilles vidéos s'inscrivent dans un projet valorisant la place des aînés dans la communication et dans leur ville tout en divertissant pendant une période difficile du point de vue du maintien du lien social. Les vidéos ont aussi aidé à changer les représentations de tous sur le dynamisme des aînés, tout en luttant contre l'âgisme par l'autodérision.



Avec le déconfinement ce projet a pris fin le 10 mai 2020.









