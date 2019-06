Article publié le 18/06/2019 à 08:49 | Lu 197 fois Villages bien-être : la prévention santé et le bien vieillir en toute convivialité L’assureur AG2R La Mondiale organise chaque année les Villages bien-être sur l’ensemble du territoire français. Destinés au grand public et gratuites, ces rencontres permettent de valoriser, de manière conviviale et ludique, différentes activités favorisant la prévention santé et donc, le bien-vieillir. Le prochain rendez-vous Village bien-être est programmé à Marseille, les 21 et 22 juin prochains.

Lancé en 2008 par l’assureur, le Village bien-être s’inscrit durablement dans les actions de prévention santé du groupe. Ses principales missions étant d’apporter aux participants des conseils indispensables sur les gestes et habitudes à adopter et leur montrer comment les mettre en pratique au quotidien.



Associant information et plaisir, ce concept part à la rencontre du public, partout en France, à l’occasion de festivals, salons ou encore dans des maisons de retraite et établissements médicaux. Lors d’un Village bien-être, les équipes prévention santé de l’assureur privilégient l’accueil, l’écoute attentive, le dialogue et les conseils personnalisés.



Comme le souligne Éric Sanchez, directeur des initiatives sociales d’AG2R La Mondiale : « pouvoir aider chaque personne à mieux prendre soin d’elle et à maintenir ou développer des relations sociales harmonieuses constitue un des principes clés de notre engagement sociétal. Nous ambitionnons de déployer davantage de Villages bien-être en région pour promouvoir l’information de la population sur les enjeux santé et les diverses composantes inhérentes au bien-être, qu’elles soient mentales, émotionnelles ou sociales. »



Pour répondre aux préoccupations des différents publics accueillis (seniors, personnes handicapées ou socialement fragilisées, proches aidants, familles, jeunes, actifs …), les professionnels présents sur le Village bien-être leur proposent de découvrir une palette de thématiques dédiées : prévention santé (bilans de santé, conseils nutrition, dégustation de fruits et légumes, gestes premiers secours…) ; activité physique (bilan forme, taï-chi, qi gong…) ; bien-être (massages relaxants, réflexologie, shiatsu, sophrologie, méditation…).



Mais encore : image de soi (socio-esthétique, conseil en image, soins esthétiques…) ; loisirs et solidarité (promotion de l’engagement bénévole, jardinage, collecte alimentaire, entraide générationnelle, habitat partagé…) ; accompagnements thérapeutiques innovants (clowns, zoothérapie, yoga du rire…) ; aide aux proches aidants (conseils et orientation, séjours bien-être, formations…) ; habitat (aménagement du logement …) ou encore, technologie (réalité virtuelle, robots d’accompagnement, objets connectés…).



Agenda 2019 des prochains Villages bien-être AG2R LA MONDIALE :

Marseille (Provence-Alpes-Côte-d’Azur)

Vendredi 21 et samedi 22 juin : Village bien-être au Festival Sport Santé (Prado)

Horaires et adresse : de 9h00 à 19h00 le vendredi 21 juin et de 10h00 à 18h00 le samedi 22 juin - Parc balnéaire du Prado (plages du Prado/angle promenade Pompidou/avenue du Prado), 13008 Marseille. www.marseille.fr



Châlons-en-Champagne (Grand Est)

Du lundi 2 au jeudi 5 septembre :Village bien-être à la Foire de Châlons-en-Champagne

Horaires et adresse : de 10h30 à 21h00 - Parc des Expositions de Châlons en Champagne, 68, avenue du Président Roosevelt, 51000 Châlons-en-Champagne. https://foiredechalons.com



Joué-les-Tours (Centre-Val de Loire)

Mercredi 16 (après-midi) et jeudi 17 octobre : Village bien-être au Salon du bien vieillir organisé par la mairie de Joué-les-Tours

Horaires et adresse : De 14h00 à 18h00 le mercredi 16 octobre et de 10h00 à 17h00 le jeudi 17 octobre - Espace Malraux, Parc des Bretonnières, 37300 Joué-lès-Tours. https://www.jouelestours.fr









