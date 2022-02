Article publié le 14/02/2022 à 05:21 | Lu 503 fois Villa Gabrielle, une résidence service seniors aux airs de Chanel à Asnières-sur-Seine





Après Sèvres, Suresnes et Puteaux, le groupe Cogedim Club (filiale du groupe Altarea) consolide son implantation dans les Hauts-de-Seine avec l’ouverture de sa nouvelle résidence de services seniors à Asnières-sur-Seine, aux portes de Paris.

Située à quelques pas de la rue commerçante des Bourguignons, cette nouvelle résidence de 121 logements devrait séduire les seniors autonomes en quête d’un cadre de vie qualitatif et rassurant. En région parisienne. A deux pas de la capitale.



Située à deux pas des commerces et commodités et à 2 minutes du réseau de bus et de la gare, la

résidence Villa Gabrielle propose des logements du studio au 3 pièces avec une cuisine équipée, un mobilier adapté à la mobilité et la téléassistance dans tous les appartements.



Installée dans les anciens ateliers de la bonneterie de la prestigieuse maison Chanel, cette structure dévoile une réhabilitation architecturale au style industriel des années trente revisité. En hommage à Gabrielle Chanel, la fleur de camélia, symbole de Chanel, orne les façades.



La décoration basée sur l’élégance et le chic parisien se traduit par une ambiance cosy, des matériaux chaleureux et un subtil mélange de codes culturels ... Les résidents peuvent profiter d’un patio intérieur intimiste, calme et paysager, pour se détendre.



Dédiés au vivre-ensemble, les espaces communs font partie de la vie de la résidence et accueillent diverses activités et animations. L’ambiance chaleureuse se retrouve dans le salon, dans le grand restaurant prolongé d’une terrasse, au sein de l’espace bien-être…



On retrouve bien évidemment toute une palette de services (propre à toutes les résidences services seniors d’ailleurs) : un accueil 7j/7 avec des équipes joignables 24h/24, un programme d’animations quotidien inclus dans le loyer : le tea-time, des séances de jeux, des conférences, le club de lecture, des sorties et des cours de gymnastique douce, de sophrologie pour se maintenir en forme…





Pour répondre à la demande importante des seniors de trouver des solutions d’hébergement adéquates dans le département des Hauts de Seine, l’enseigne entend poursuivre son développement dans le département en 2022 avec l’ouverture de deux nouvelles résidences services à Issy-les-Moulineaux.









