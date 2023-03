Villa Calvi : nouvelle retraite "wellness" Si la Villa Calvi demeure l’une des plus belles adresses de Corse, une référence pour les amateurs d’art de vivre, elle a aujourd’hui à cœur d’offrir bien davantage qu’une image épicurienne et une vue à couper le souffle. Après avoir été le premier hôtel à héberger les retraites de yoga YUJ, de Pilates Hava et à inaugurer en France son Studio de Pilates privé, la Villa Calvi lance ses retraites sur-mesure dès cet automne : la parenthèse immortelle.







Marion Pinelli est à l’initiative de cette nouvelle routine dans la signature lifestyle de cette adresse perchée sur les hauteurs de Calvi.



Convaincue depuis des années déjà que le sport ne peut qu’être un allié mieux-être et anti-âge s’il est pratiqué avec équilibre, sans excès et en variant les plaisirs, Marion en fait désormais une expertise indissociable de ce site idyllique.



Loin du tourbillon balnéaire même en saison touristique, connectée de toute part à la nature au milieu de trois hectares de maquis, la Villa Calvi est le théâtre idéal pour se reconnecter en douceur et dans un cadre de rêve, face à la Méditerranée et à la chaîne de montagne du Monte Grosso.



Avec une approche globale et douce du bien-être, avec des séjours pensés comme des sas de décompression combinant sport, soins et temps pour soi, cet établissement s’adresse à tous, quel que soit l’âge et le niveau de forme physique. Donc même aux seniors…



Un seul optique ici : se réconcilier avec son corps, à son rythme biologique. Profiter du début et de l’arrière-saison, pourquoi pas de l’hiver (période idéale pour les retraités), pour se faire du bien sans se faire de mal.



Du mercredi au dimanche, chaque retraite vise un juste équilibre entre une pratique sportive en matinée et des après-midi libres, simplement ponctués de soins ciblés « à la carte » et en fonction des besoins de chacun : réflexologie, kobido (lifting manuel et traditionnel japonais) protocoles raffermissants (à base d’une grande concentration d’actifs d’immortels, aux vertus cicatrisantes, décongestionnantes et anti-inflammatoires)…



Il y a cinq ans que Marion a l’idée d’héberger ses premières retraites dispensées par Hélène Duval, fondatrice de YUJ.



Consciente que tout le monde n’est pas adepte de cette pratique, elle a travaillé à la mise en place d’un protocole moins ciblé pour des retraites plus accessibles et moins routinières alternant l’initiation à l’aqua bike pour stimuler le retour veineux, pour soulager les problèmes circulatoires tout en dopant le cardio sans sensation d’épuisement.



Sans oublier l’initiation au Pilates pour favoriser l’assouplissement et le renforcement musculaire en profondeur, gages d’une tonicité sans trauma, une rando en montagne selon le niveau de chacun et encadrée par un guide de haute montagne pour travailler l’endurance, la respiration, apprendre à simplement marcher en pleine conscience et observer ce qui nous entoure.



Si prendre un temps pour soi est indispensable pour restaurer l’écoute vis à vis de soi, des changements et/ou petits réglages que l’on veut opérer, la démarche de ces retraites n’exclut jamais le plaisir et la curiosité, avec la visite du jardin botanique de Calvi ou la découverte avec François, le Chef-sommelier, d’un des plus beaux vignobles locaux, à la vue imprenable.



Même réflexe de convivialité et d’improvisation pour les itinéraires sur la plage, avec séances de longe-côte et bains de mer. Et jamais d’interdit quand il s’agit de faire attention à son assiette ou à son verre, même si Mylo Levin, chef instinctif et locavore convaincu, use de toute la nature énéreuse de l’île pour dérouler le fil d’une cuisine légère, variée et 100% plaisir.



Les retraites wellness de la Villa Calvi ne s’adressent pas aux mordus de yoga et/ou aux adeptes du Pilates, elles visent à se réconcilier avec son corps, à renouer avec ses sensations physiques et retrouver un minimum de tonicité et d’énergie nécessaires en fonction des besoins et contexte

quotidiens de chacun.



Objectif : mettre l’organisme sur « reset » pendant 5 jours, incluant des moments de relaxation, de soins, de marche et de pratiques ciblées. Pas d’horaires militaires, pas de privation ni de régime alimentaire draconien non plus, mais des rituels « à la carte » et une vraie gastronomie de plaisir, légère, végétale et de saison.



A partir de 1.950 € les 5 jours « en tout inclus » (hors boissons alcoolisées) sur la base d’une chambre double à partir de 2.150 € les 5 jours « en tout inclus » (hors boissons alcoolisées) sur la base d’une chambre single. 12 personnes maximum



Du 6 avril 2023 au 2 janvier 2024 hors juillet août

Villa Calvi :

Chemin Notre Dame de la Serra 20260 Calvi

04.95.65.10.10

Article publié le 30/03/2023 à 01:00 | Lu 178 fois



