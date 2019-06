Article publié le 05/06/2019 à 10:39 | Lu 156 fois Villa Beausoleil résidence services seniors : vie de château à Meudon Le groupe Steva vient d’inaugurer sa toute dernière résidence services seniors à Meudon dans les Hauts-de-Seine, tout près de Paris. Cette dernière propose 139 appartements installés au sein même du Château de la Bussière, pour une véritable vie de château une fois à la retraite.

Comme le souligne Denis Larghero, maire UDI de Meudon : « la Villa Beausoleil Château de Meudon est un exemple réussi de propriété publique devenue privée, mais encore capable de proposer du service public lors des discours officiels ».



Et l’édile de poursuirvre : « avant d’être une résidence services seniors, le Château de Bussière était en effet la propriété du département (ndlr : le 92 ) et a longtemps accueilli les jeunes en difficulté de la Maison des enfants de Sèvres ».



Aujourd’hui, les choses ont bien changé. Exit les enfants en difficulté. C’est au tour des seniors de loger dans ce magnifique édifice qui a été rénové pour offrir à ses résidents tout le confort moderne, sans dénaturer l’histoire du bâtiment. Une véritable vie de château contemporaine.



Plus concrètement, derrière sa façade du 19e siècle, le Château de Bussière propose 139 appartements qui vont du studio au 4 pièces et près de 1 300 m2 d’espaces communs décorés sur le thème « La vie de château », forcément !



Les résidents peuvent y retrouver des équipements tels que piscine chauffée, cinéma privé ou encore atelier artistique et jardin d’hiver. Mais ils disposent aussi d’une cuisine gastronomique, d’animations culturelles et sportives proposées chaque jour par des professionnels. Tout ceci, tout en continuant de proposer des initiatives visant à préserver l’autonomie de ses résidents.



Ainsi, une Maison Médicale a ouvert ses portes au coeur de la Résidence afin d’apporter à tous un confort de vie quotidienne optimal. « C'est là tout l'objectif de nos Villa Beausoleil, vivre au rythme de nos résidents et nous engager pour leur bien-être, déclare Laurent Boughaba, président de Villa Beausoleil – Steva « On peut avoir 80 ans ou décider d’avoir 4 fois 20 ans » !



Steva est un acteur français majeur qui offre aux personnes âgées, quel que soit leur niveau d’autonomie, une solution unique d’hébergement et d’accompagnement, complète, sur-mesure en Villa Beausoleil ou à leur domicile. Le groupe dispose à ce jour de 7 maisons de retraite médicalisées (EHPAD) et 7 Résidences Services Seniors réparties entre la première couronne francilienne et les régions Normandie, Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne.











Dans la même rubrique : < > Jardin d'Arcadie : six nouvelles résidences en 2019 Stannah : 750.000 monte-escaliers installés dans le monde