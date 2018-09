Article publié le 12/09/2018 à 09:36 | Lu 132 fois Vieillir actif à la campagne : nouveau numéro de la revue Pour Pour, la revue du Groupe Ruralités, Éducation et Politiques (GREP) vient de présenter son édition de septembre 2018 (numéro 233 – 25 euros) qui offre à ses lecteurs, un gros dossier de plus de 250 pages sur « Vieillir actif à la campagne ».

Comme le reste de l’Hexagone, les territoires vieillissent et particulièrement les territoires ruraux. Et peut-être plus qu’ailleurs, les seniors et les retraités apportent une forte contribution à la vie de nos campagnes.



Au quotidien, ces ainés sont des ressources, de véritables acteurs de changement et ils constituent encore trop souvent un capital humain inexploité. Pour autant, ils sont généralement considérés comme « des poids sociaux » alors que ces retraités sont, pour la plupart, autonomes et poursuivent des activités (souvent bénévoles), s’investissent dans la vie sociale, économique et culturelle.



Après avoir pointé les transformations de la place des seniors dans les territoires, dans les rapports sociaux et générationnels, les politiques locales, repéré les nouvelles opportunités, cette ouvrage met en avant différentes initiatives, collectives ou individuelles, associatives ou publiques, dans lesquelles les seniors sont piliers de l’action locale. Et les exemples sont nombreux.



Les territoires au coeur du défi de l’adaptation au vieillissement ; générations solidaires et crise de la transmission ; les aidants informels, approches économiques ; une image réactualisée des sexagénaires ; ces retraités qui participent à la dynamique locale en milieu rural, le béguinage, source d’un vieillissement bienveillant en ruralité, etc. sont quelques-unes des thématiques abordées dans cet ouvrage.



Un livre qui s’adresse à tous ceux qui se sentent concernés par les conditions de nos ainés dans les campagnes françaises. Avec la participation de Serge Guérin sociologue et enseignant, sommité dans le monde de la Silver économie.











