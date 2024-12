Vieillir à domicile : les Français prévoit 44.000 euros pour les dépenses liées à la perte d'autonomie Selon le récent Baromètre Sofinscope*, qui a interrogé les seniors pour savoir comment ils anticipaient l’éventualité d’une perte d’autonomie et le bien vieillir chez soi, un peu moins de la moitié des sondés a déjà commencé à préparer financièrement une future dépendance et plus du quart prépare son logement pour y vivre le plus longtemps possible. Détails. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 10/12/2024

Avec le vieillissement de la population française (en 2023, un tiers des Français auront plus de 60 ans), la question de la dépendance et de la perte d’autonomie sont des enjeux sociétaux majeurs.



Pour autant, ces derniers ne sont pas forcément perçus de la même manière par toutes les personnes de plus de 60 ans interrogées.



Ainsi, ils sont 39% à la considérer comme une éventualité lointaine tandis que 30% commencent à l’envisager et 26% sont prêts à y faire face si cela devait arriver demain. D’autre part, toujours selon ce baromètre, un peu moins de la moitié des seniors (46%) a commencé à préparer financièrement une éventuelle perte d’autonomie.



A ce titre, ils prévoient, en moyenne, une somme de 44.000 euros pour prendre en charge les dépenses suivantes dans l’ordre de préoccupation : payer une maison de retraite ou résidence médicalisée (65%), payer les prestations à domicile (45%), financer un nouveau logement (22%), payer les frais de santé (22%) et financer des travaux d’aménagement du logement (20%).



Pour ce faire, les ainés vont s’appuyer -en priorité- sur leur épargne pour plus du tiers (35%), les aides gouvernementales comme l’Allocation personnalisée d’autonomie ou l’Allocation de solidarité (35%), ou encore une Assurance-vie (31%).



Ils sont également plus d’un tiers (35%) à déclarer que leurs enfants et petits-enfants pourraient les aider financièrement dans le cas où ils seraient en situation de dépendance. D’autre part, un gros quart (26%) des seniors a d’ores et déjà commencé des travaux d’aménagement de leur logement pour y vivre le plus longtemps possible !



Alors que plus de 9 Français sur 10 déclarent vouloir vieillir à domicile, plus d’un quart adapte son logement pour garantir sa sécurité et son autonomie à domicile le plus longtemps possible. Ils prévoient en priorité d’installer un système d’alerte en cas de chute ou de malaise (44%), d’aménager leur salle de bains avec une douche de plain-pied, une barre d’appui (35%), l’installation d’un lit médicalisé (18%) et de faire poser des volets roulants motorisés et des rampes d’accès (14%).



« Bien qu’il soit parfois difficile de penser aux conséquences du vieillissement, il est indispensable de se préoccuper tôt de son autonomie et du maintien à domicile pour éviter que cela devienne une urgence. Le vieillissement de la population française est une évolution démographique majeure que Sofinco souhaite accompagner en aidant les seniors à financer le reste à charge des travaux d’adaptation de leur logement et ainsi offrir la possibilité au plus grand nombre de bien vieillir à domicile. » souligne Franck Oniga, directeur général de Sofinco



*Cette étude « Le Sofinscope – Baromètre OpinionWay pour Sofinco » a été réalisée auprès d’un échantillon de 1.025 personnes, représentatif de la population française âgée de 60 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées du 26 au 30 septembre 2024 par questionnaire auto-administré en ligne







