Viager : la Matmut s'associe à Virage-Viager pour une solution inédite sur le marché

Dans le cadre de l’enrichissement de sa gamme de solutions patrimoniales à destination de ses clients, la Matmut vient de nouer un partenariat avec Virage-Viager qui propose une solution inédite sur le marché du viager. Explications.

Dans le contexte global de vieillissement de la population, d’allongement de la durée de vie, de baisse du pouvoir d’achat des retraités et compte tenu des nouveaux enjeux en découlant (maintien à domicile, succession…), la Matmut et Virage-Viager ont donc souhaité proposer une « solution de confiance » baptisée Revolution Viager.



Dans la pratique, cette solution vise à permettre de transformer un bien immobilier en capacité financière directe. Comment ? Deux particularités font de cette prestation une solution qui se veut « éthique et sécurisante ».



Tout d’abord, les biens sont achetés par des fonds/acheteurs institutionnels (mutuelle et institutions de prévoyance) et non de particulier à particulier, offrant une sécurité pour les sociétaires vendeurs. Ensuite, les vendeurs reçoivent en une seule fois un capital immédiat et conséquent (le bouquet et la rente sont supprimés) tout en conservant un droit d’usage et d’habitation à vie.



La sécurisation financière est obtenue par la conversion du bien en un capital unique et conséquent, assorti d’un droit d’usage à vie reconnu chez le notaire.



La particularité de cette solution est, notamment, que le vendeur (souvent une personne âgée) contracte avec un fonds d’investissement et non un acheteur privé, ce qui lui permet de toucher aussitôt l’intégralité de la somme de la valeur de son bien en viager.



Ainsi, il peut envisager son maintien à domicile de manière pérenne, financer les besoins/envies d’aménagement du logement ou de la couverture des soins médicaux ou encore réaliser des donations anticipées, des placements… Sans compter que le versement immédiat du capital n’est soumis à aucun impôt.



Comme le souligne Tristan de La Fonchais, directeur général adjoint Finances et Patrimoine du Groupe Matmut : « plus de 70% du patrimoine des Français se compose d’immobilier. Par ailleurs, l’espérance de vie rallonge et le principal problème pour nos seniors est de financer leur vie, leur retraite, leur dépendance et souvent leur maintien à domicile. J’ai la forte conviction qu’avec notre solution, nous apportons une solution concrète et très performante à cette réalité sociétale ».



« En sachant que 72% des retraités sont propriétaires de leur logement et 94% d’entre eux de plus de 75 ans souhaitent vieillir à domicile, Virage-Viager a voulu construire une offre autour du bien vieillir pour permettre aux seniors de profiter pleinement de leur retraite » déclare quant à lui Éric Guillaume, directeur général de Virage-Viager.







