ViaGénérations : un fonds dédié au maintien à domicile des personnes âgées

Alors que les personnes âgées sont chaque année plus nombreuses et que de plus en plus souvent, elles n'ont pas les revenus ou les liquidités suffisants pour faire face aux charges liées au maintien à domicile… de nouveaux produits financiers se développent sur le marché. Parmi eux, le fonds ViaGénérations est dédié au maintien à domicile des personnes âgées.

Ce fonds est constitué sous la forme d’une Société Civile Immobilière à capital variable, l’investissement direct dans son capital est donc réservé à des investisseurs institutionnels. L’investissement est accessible au grand public uniquement au travers d’unités de compte de contrats d’assurance vie distribués par AGEAS et APICIL.



Dans la pratique, comment cela fonctionne-t-il ? Les biens acquis font l’objet d’une évaluation par un expert indépendant, BNP Paribas Real Estate Valuation France.



Suite à cela, le fonds acquiert la nue-propriété du logement et en laisse l’usage à l’occupant ; le prix est établi sur la base des prix du marché immobilier, moins une décote en fonction du droit d’usage/habitation et de l’espérance de vie.



Ensuite, la totalité du prix d’acquisition est versée en une seule fois : contrairement au viager classique, il n’y a pas de rente, d’où un « bouquet » plus important. L’occupant l’utilise librement, à sa guise, par exemple pour financer son maintien à domicile ou organiser sa succession. Au décès de l’occupant, le fonds met le bien en location ou revend le bien sur le marché.



En mai 2019, avec un capital réévalué de 40 M€, le fonds ViaGénérations a réalisé 51 opérations, rigoureusement sélectionnées. La typologie diversifiée des biens (84% d’appartements, 16% de maisons, la moitié en Ile de France, le tiers en PACA et le quart dans le Sud-Ouest), le profil des vendeurs (83,1 ans d’âge moyen, 32% de couples, 35% d’hommes isolés et 33% de femmes isolées) montrent que le fonds répond bien à sa vocation. Le fonds est géré par la société de gestion Turgot Asset Management.











