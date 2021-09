Article publié le 01/09/2021 à 01:00 | Lu 53 fois VeinoCare : messieurs, des chaussettes de compression en fonction de votre humeur ?





La marque Velpeau propose sa collection de cinq chaussettes de compression VeinoCare pour hommes en différentes couleurs avec la possibilité de choisir votre coloris en fonction de votre humeur ou de vos principaux traits de caractère.





En effet, force est de constater que plus de 60% des patients (notamment les messieurs) ne portent pas quotidiennement la compression élastique qui leur a été prescrite… C’est pour cela que la marque française souhaite faire « bouger les lignes » et se mobiliser pour favoriser l’observance.



Comment ? En rendant ce choix possible grâce à une gamme imaginée autour de cinq couleurs (bleu, rouge, violet, turquoise ou orange) visant à répondre aux envies de style et aux traits de caractère de chaque homme.



Ceci est rendu possible grâce à un questionnaire imaginé pour ce lancement qui permet de savoir quelle couleur de chaussettes porter selon son profil. Son ambition : allier efficacité et esthétique au service des hommes en leur permettant de porter leur compression médicale tout en affichant leur style, au quotidien.



L’avis d’un professionnel de santé reste primordial afin de vous orienter vers le produit / traitement le plus adapté.



Chaussettes de compression Classe 2

Confort / Efficacité / Durabilité.

Disponible en 5 tailles de S à XXL (1 seule hauteur).

Talon en Y : soutient le positionnement correct du produit sur le pied.

Tricotage spécifique sur le cou-de-pied pour faciliter le processus de glissement.

Disponible en pharmacie



Indications : homme Classe de compression 2 – 15,1 à 20 mmHg / 20,1 à 27,0 hPa : insuffisance veineuse modérée, suite de sclérothérapie ou chirurgie des varices, varices de plus de 3 mm, voyages durant plus de 2 heures, en cas de douleur et troubles fonctionnels liés à la station debout.

